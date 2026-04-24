Pista ciclabile in via Cesare Battisti, ecco la pavimentazione: il cantiere avanza

Proseguono i lavori nel tratto adiacente al Tribunale: posate le prime basole bianche e grigie a Messina

MESSINA – Il cantiere per il prolungamento della pista ciclabile in centro città segna un altro passo in avanti. Dopo le operazioni di smantellamento del vecchio marciapiede, in via Cesare Battisti ha preso il via la fase di posa della nuova pavimentazione.

Il nuovo tratto, accanto al Palazzo di Giustizia, sta rapidamente cambiando volto. Gli operai sono al lavoro per posizionare le nuove basole: una combinazione cromatica che vede una fascia centrale in grigio scuro affiancata da bordature in bianco, delineando chiaramente quello che sarà il percorso dedicato alle due ruote.

L’avanzamento dei lavori conferma il cronoprogramma dell’intervento, mirato a potenziare la rete di mobilità sostenibile nel centro di Messina.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e garantire la sicurezza, restano in vigore le limitazioni viarie nella zona. In particolare, è stato confermato che sullo stesso tratto di via Cesare Battisti, ma sul lato opposto a quello del cantiere, il divieto di sosta con rimozione coatta rimarrà prorogato fino al prossimo 30 aprile.