 Pista ciclabile in via Cesare Battisti, ecco la pavimentazione: il cantiere avanza

Pista ciclabile in via Cesare Battisti, ecco la pavimentazione: il cantiere avanza

Marco Ipsale

Pista ciclabile in via Cesare Battisti, ecco la pavimentazione: il cantiere avanza

venerdì 24 Aprile 2026 - 08:00

Proseguono i lavori nel tratto adiacente al Tribunale: posate le prime basole bianche e grigie a Messina

MESSINA – Il cantiere per il prolungamento della pista ciclabile in centro città segna un altro passo in avanti. Dopo le operazioni di smantellamento del vecchio marciapiede, in via Cesare Battisti ha preso il via la fase di posa della nuova pavimentazione.

Il nuovo tratto, accanto al Palazzo di Giustizia, sta rapidamente cambiando volto. Gli operai sono al lavoro per posizionare le nuove basole: una combinazione cromatica che vede una fascia centrale in grigio scuro affiancata da bordature in bianco, delineando chiaramente quello che sarà il percorso dedicato alle due ruote.

L’avanzamento dei lavori conferma il cronoprogramma dell’intervento, mirato a potenziare la rete di mobilità sostenibile nel centro di Messina.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e garantire la sicurezza, restano in vigore le limitazioni viarie nella zona. In particolare, è stato confermato che sullo stesso tratto di via Cesare Battisti, ma sul lato opposto a quello del cantiere, il divieto di sosta con rimozione coatta rimarrà prorogato fino al prossimo 30 aprile.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Un nuova estate in Fiera: il parco urbano aprirà il 21 giugno VIDEO
Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED