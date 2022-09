Messina. Emergenza discariche. Rifiuti nelle campagne di Briga Superiore - Tempostretto

Campagne ed aree periferiche della città prese di mira dagli incivili della spazzatura. L'amministrazione comunale deve intervenire presto

Segnalazione WhatsApp al 366.8727285: ” Una passeggiata per le campagne di Briga Superiore,con sorpresa.”

La spazzatura degli incivili ammorba anche le nostre campagne. Come già evidenziato negli articoli correlati, coloro che non vogliono adeguarsi alle regole sulla raccolta differenziata si spostano sempre più in aree decentrate e meno visibili. A fronte di questa offensiva, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Federico Basile, è chiamata a svolgere un’incisiva azione di contrasto. Se non si interviene subito queste situazioni continueranno ad allargarsi a macchia d’olio.

