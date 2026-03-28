Messina, emergenza neve sui Nebrodi: mezzi in azione per la sicurezza in strada

La Città metropolitana al lavoro sulla Sp 110 "Montalbano-Polverello"

Il brusco calo delle temperature che ha portato ad ampie nevicate sui Nebrodi sta causando non pochi problemi di viabilità. La Città metropolitana di Messina ha messo in campo i propri mezzi per interventi di spazzamento neve lungo la Strada provinciale 110 “Montalbano-Polverello”. L’arteria stradale, tra le principali dell’area nebroidea, è stata duramente colpita e si vuole prevenire la formazione di ghiaccio.

Spazzaneve in azione sui Nebrodi

Gli spazzaneve sono al lavoro e le operazioni sono dirette dal responsabile del Servizio di Gabinetto istituzionale, Gaetano Maggioloti, che ha assicurato un’immediata attivazione delle squadre sul territorio, garantendo un costante coordinamento operativo e un monitoraggio continuo delle condizioni della rete stradale.

L’obiettivo prioritario degli interventi è quello di garantire la piena transitabilità e sicurezza della S.P. 110, infrastruttura strategica per la mobilità locale e fondamentale per il collegamento tra i centri montani e le aree limitrofe. Le condizioni meteorologiche avverse, con nevicate abbondanti soprattutto alle quote più elevate, hanno reso necessario un lavoro continuo e capillare di rimozione della neve e prevenzione della formazione di ghiaccio, al fine di scongiurare disagi e situazioni di pericolo per gli utenti della strada.

La neve in strada e i danni alle attività

Particolare attenzione è riservata all’impatto che eventuali interruzioni della viabilità avrebbero sul tessuto economico locale. Nell’area servita dalla Sp 110 insistono infatti numerose aziende agricole, la cui operatività dipende strettamente dalla possibilità di mantenere aperti i collegamenti viari. In assenza di tali interventi, queste realtà rischierebbero il totale isolamento, con gravi ripercussioni sulle attività produttive e sulla distribuzione dei prodotti.

Santoro: “La sicurezza è la priorità”

Le squadre saranno operative anche nelle prossime ore. Ci sarà un presidio costante sulla Sp 110. Ma sono in corso interventi anche in altre zone, tra cui la strade Caronia-Capizzi e Portella Bufali-Cesarò, oltre al comprensorio di San Teodoro. Il vicesindaco metropolitano Santoro ha spiegato: “La sicurezza della viabilità provinciale resta una priorità assoluta. Stiamo assicurando una presenza costante su tutto il territorio dei Nebrodi, con interventi tempestivi e coordinati per evitare disagi ai cittadini e alle attività economiche, soprattutto nelle aree più esposte al rischio isolamento”.