Messina. Enrico Brignano al PalaRescifina il 24 marzo

Enrico Brignano, uno dei volti più amati della comicità italiana, porta a Messina il suo nuovo e attesissimo one-man show Bello di Mamma, in programma il 24 marzo 2026 al PalaRescifina. Artista poliedrico, attore, autore e mattatore della scena teatrale e televisiva, Brignano continua a conquistare il pubblico grazie al suo stile inconfondibile, capace di unire comicità brillante, osservazione della realtà e momenti di emozione autentica. L’evento è prodotto da Vivo Concerti, promosso da Giuseppe Rapisarda Management e patrocinato e realizzato in collaborazione con il Comune di Messina.

“Portare un artista del calibro di Enrico Brignano nella nostra città significa consolidare la presenza di Messina nel circuito nazionale dei grandi spettacoli, arricchiere ulteriormente una stagione di appuntamenti di primo piano, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel rendere la città un punto di riferimento per gli eventi culturali e di intrattenimento di livello nazionale”, afferma il sindaco Federico Basile.

L’assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, aggiunge: “Il PalaRescifina si conferma oggi un palazzetto dello sport dotato di una solida struttura tecnica e di una gestione efficiente, capace di ospitare eventi sportivi, musicali e spettacoli teatrali di alto livello. Grazie all’impegno e al lavoro di squadra, oggi la città è in grado di attrarre anche produzioni teatrali e artisti che portano show di grande richiamo, confermando il valore dello spettacolo dal vivo come strumento di aggregazione e inclusione per tutta la comunità”.

I biglietti saranno disponibili online dalle ore 11 di sabato 13 dicembre e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di giovedì 18 dicembre.

Scheda artistica

Al centro di ‘Bello di mamma!’ (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti) c’è l’idea di un ritorno all’abbraccio protettivo dell’infanzia: la voce della madre che placa le paure, una tazza di cioccolata, i cartoni animati, una coperta che scalda gambe e cuore. Da questa immagine universale Brignano costruisce un’osservazione sul presente, trasformando in comicità temi complessi come guerre, tecnologia, inclusione e transizione ecologica. Lo spettacolo offre così un antidoto al caos contemporaneo attraverso una risata autentica, capace di essere beffarda, ironica, malinconica e sempre sincera.‘Bello di mamma!’ è un ritorno alle origini del one man show e un passo avanti nella narrazione dell’attore, con un racconto personale che diventa collettivo. Sul palco, Brignano sarà accompagnato da un’orchestra di 10 elementi e 2 coriste. Le musiche sono curate da Andrea Perrozzi, le scene da Marco Calzavara, il disegno luci da Marco Lucarelli e i costumi da Paolo Marcati con la sartoria D’Inzillo Sweet Mode.