Ricostruzione del ponte Agrò, Sp12 chiusa per quattro notti

L'ordinanza della Città Metropolitana per consentire alla ditta di operare in sicurezza

S. ALESSIO – Proseguono i lavori per il rifacimento del ponte Agrò, al km 35+100 della S.S.114 “Orientale Sicula”, e per consentire alla ditta esecutrice Cosedil Spa. di operare in sicurezza la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della Sp12 di Roccafiorita (Via Mantineo), dal km 21+000 al km 21+350, nel territorio di Sant’Alessio Siculo.



L’ordinanza prevede lo stop al transito e il divieto di sosta dalle ore 19,30 alle ore 06,00 nelle notti comprese tra il 15 e il 19 dicembre 2025. Una misura necessaria, richiesta dalla società incaricata, che si inserisce in un progetto di grande rilevanza per la mobilità e la sicurezza della costa jonica.

Il percorso alternativo

Per ridurre i disagi è stato individuato un percorso alternativo lungo una pista adiacente l’alveo del Torrente Agrò, integralmente delimitata da recinzioni di cantiere, illuminata con torri faro e segnalata con lanterne luminose lampeggianti, nel rispetto delle prescrizioni dell’Autorità di Bacino. Sarà garantito in ogni momento il passaggio dei mezzi di soccorso e, in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere impraticabile o non sicuro il percorso alternativo, sarà consentito il transito sulla SP 12 nel tratto interessato, interdicendo l’accesso alla viabilità provvisoria.

Basile: “Sacrificio necessario”

“Il rifacimento del ponte Agrò rappresenta un intervento di grande rilevanza per la sicurezza stradale e per la qualità della vita dei cittadini – ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile – ma soprattutto è la dimostrazione di quanto sia fondamentale la collaborazione tra enti, istituzioni e imprese per raggiungere obiettivi concreti. La temporanea chiusura di un tratto della viabilità locale è un sacrificio necessario per garantire un risultato duraturo e sicuro, che restituirà al territorio un’infrastruttura moderna e affidabile”.



Il direttore generale Giuseppe Campagna ha aggiunto: “Palazzo dei Leoni ha il compito di assicurare che la viabilità sia regolata in modo sicuro e ordinato durante le attività di cantiere. Per questo abbiamo predisposto tutte le misure necessarie affinché la chiusura temporanea e il percorso alternativo siano gestiti responsabilmente e nel rispetto delle prescrizioni, garantendo al tempo stesso la continuità dei servizi essenziali e la tutela dei cittadini”.