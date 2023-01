La segnalazione

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Mobilificio su strada in via Marche angolo via Reggio Calabria.”

L’abbandono di suppellettili per strada è una piaga che non si riesce a debellare, nonostante gli sforzi di Messina Servizi e Polizia municipale.

Suppellettili abbandonate in strada

Lo ogg