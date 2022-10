Messina. Ex alunni tornano al Seguenza dopo 50 anni - Tempostretto

Alunni di oggi, invece, in visita a Palazzo Zanca

Dopo poco più di 50 anni, i “ragazzi” della V C dell’Anno Scolastico 1969/70, son tornati al Liceo Seguenza per rivedere la loro cara scuola, nella quale hanno trascorso gli anni più belli della loro adolescenza.

Franco Cardile, Nino Cipriano, Rosalba Flachi, Enzo Galatolo, Gisela Holste, Jeannemarie Loteta e Ciccio Scaltrito, accolti dalla dirigente scolastica Lilia Leonardi, son rientrati nella loro vecchia aula e, con nostalgia, hanno ripercorso sorridendo i corridoi, tra mille ricordi e aneddoti che man mano sono affiorati alla loro memoria.

Un vero tuffo nel passato apprezzato dalla preside, soprattutto nel constatare, dai loro racconti, quanto il Seguenza abbia lasciato in ciascuno di loro, al punto di ritrovarsi dopo tanti anni ancora insieme, accomunati dall’affetto verso quelle mura e verso quegli insegnanti che hanno lasciato in loro la traccia indelebile dell’istruzione e della formazione per il proprio futuro.

La V B di oggi del Seguenza in visita a Palazzo Zanca

Dalla V C di cinquant’anni fa alla V B di oggi. Gli alunni dell’indirizzo Artistico-Multimediale del Liceo Seguenza si sono recati in visita a Palazzo Zanca accompagnati dal loro insegnante, l’assessore Enzo Caruso, per una lezione interattiva di Educazione Civica. Dopo aver ammirato la bellezza del Palazzo Municipale, sono stati accolti dal sindaco Federico Basile che li ha guidati in visita nella sua stanza, nella Sala Falcone Borsellino e nella stanza del vicesindaco, intrattenendosi con loro nell’ascoltare suggerimenti e osservazioni. Poi hanno incontrato la segretaria e direttrice generale Rossana Carrubba, che ha loro illustrato le funzioni amministrative del suo ruolo all’interno del Palazzo.

In conclusione incontro con l’assessora alle Politiche Giovanili Liana Cannata e visita al punto informativo per ammirare il lavoro di grafica svolto negli scorsi anni dal Liceo Seguenza per la realizzazione dei pannelli espositivi contenuti in esso e la segnaletica turistica a colori munita di codice qr e indicazioni multilingua.