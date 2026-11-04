Messina. “L’ex Ospedale Regina Margherita sia trasformato in Polo diagnostico”, l’Asp avvia uno studio

La proposta del deputato regionale Pino Galluzzo

“Da troppo tempo l’ex Ospedale Regina Margherita è inutilizzato e non esprime le proprie potenzialità. In una fase in cui le liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici rappresentano una delle principali criticità per i cittadini, ritengo che questa struttura possa diventare un polo sanitario importante. Pertanto, occorre un grande investimento pubblico che dia risposte concrete alle necessità della popolazione”.

Lo afferma Pino Galluzzo, deputato regionale di Fratelli d’Italia, aggiungendo: “In qualità di componente della Commissione Sanità dell’Ars ho interloquito più volte con la Direzione Strategica dell’Asp di Messina, sottolineando come il Regina Margherita possa contribuire all’abbattimento delle liste d’attesa garantendo servizi di prossimità attraverso ambulatori specialistici e centri di diagnostica specializzata. Restituire a questo plesso la sua naturale vocazione sanitaria trasformandolo in “Polo diagnostico del Mediterraneo” non è solo un omaggio alla sua storia, ma una necessità strategica e urgente per il nostro territorio”.

Inoltre Galluzzo sottolinea: “Proprio in questi giorni la Direzione Strategica mi ha reso noto di avere avviato una fase di studio sulla questione. Nella mia qualità di componente della Commissione Sanità intendo supportare un percorso che possa condurre, nel più breve tempo possibile, a risultati concreti. Per questo ritengo importante affrontare l’argomento in VI Commissione alla presenza dell’assessore Marcello Caruso. L’Asp di Messina ha già dimostrato una grande capacità di realizzazione nell’ambito del Pnrr, portando a termine il piano relativo alle Case di Comunità e agli Ospedali di Comunità e realizzando un’importante opera di ristrutturazione e ammodernamento di numerosi reparti ospedalieri. Ritengo, quindi, che si possa affrontare una nuova sfida di grande importanza per l’intera provincia e per la Sicilia, restituendo al Regina Margherita un ruolo centrale nella sanità pubblica”.

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