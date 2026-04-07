Messina. Festa del medico, votazioni aperte fino al 30 aprile

Sul sito dell'Ordine dei medici i cittadini possono "candidare" il medico più apprezzato, che entrerà tra le nomine per vincere l’Oscar della medicina messinese

Entro il 30 aprile si può scegliere il proprio “medico preferito” o “dentista preferito” con qualche semplice clic sul sito omceo.me.it/festadelmedico, mettendo in luce nella motivazione le capacità di ascolto, la competenza, la disponibilità e l’umanità che contraddistinguono il nominativo indicato. Una volta raccolti i nomi una giuria, presieduta dal consigliere segretario dell’Ordine, Salvatore Rotondo, coordinatore del concorso, vaglierà le proposte e indicherà chi entra in nomination che poi passerà al voto, sempre del pubblico, durante lo spettacolo. Al vincitore finale andrà un assegno di 5000 euro, da destinare a progetti formativi e di aggiornamento e/o acquisto di strumentazioni per la propria attività o interventi di interesse socio-culturale.

In occasione della VI edizione della Festa del medico, lunedì 18 maggio al Palacultura, Enzo Iacchetti sarà l’ospite speciale della manifestazione promossa dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Messina con l’obiettivo di premiare i professionisti più apprezzati dai pazienti.

L’evento, con inizio alle ore 16.30, ha ingresso libero e gratuito e sarà presentato dal medico Gaetano Cincotta e dal giornalista Massimiliano Cavaleri che accoglieranno i tantissimi medici e odontoiatri che parteciperanno e l’artista Iacchetti, in collaborazione con l’agenzia Ri.Ca Eventi di Enzo Calabrò.

Nella prima parte dell’appuntamento si svolgerà la consueta Cerimonia di Giuramento, momento particolarmente solenne che segna l’ingresso dei nuovi iscritti all’Ordine con la consegna dei tesserini, la medaglia d’oro a chi ha compiuto 50 anni di laurea, la pergamena agli specializzandi dei corsi di laurea, iscritti a Messina, che si sono posizionati ai primi posti nelle graduatorie nazionali e alcuni premi speciali.