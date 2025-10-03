Messina. Festa della Madonna del Rosario con notte bianca e processione

Sabato notte bianca in via Manzoni, domenica Messa e processione

Era il 1910 quando i Domenicani, chiamati dall’allora arcivescovo Ramondini, ritornarono a Messina nell’attuale Convento Santo Rosario in Via Manzoni. La devozione della Madonna ai Domenicani è stata attribuita all’apparizione di Maria a Domenico nel 1208 a Prouille (sud Francia, a 90 km da Toulouse) nel primo convento da lui fondato. Nel 1931 fu definita festa della Madonna del Rosario e fissata alla prima domenica di ottobre come memoria obbligatoria da Gregorio XIII, con la costituzione Monet Apostolus, con la recita della Supplica alle ore 12.00.

Ancora oggi la prima domenica del mese di Ottobre la parrocchia di San Domenico, a Messina, festeggia la Madonna del Rosario. Nove giorni che ci portano alla festa in cui si medita sulla devozione alla Madonna.

Un programma ricco di iniziative tra cui spicca sabato 4 ottobre la “Notte Bianca” in Via Manzoni con i cantanti emergenti Manuel D’Angelo, che ha vinto una borsa di studio proprio quest’anno a Sanremo, Mariacarla Giardina, Giusi Muffari, Manuel e il talentuoso Rosario Magazzù a chiudere lo spettacolo sarà il comico Carlo Kaneba insieme ad Antonella Cirrone. Nel cortile della Parrocchia il festival del dolce e del salato con il maestro gelaterie Giuseppe Arena, il pizzaiolo Enzo Piedimonte e il “pane cunsato” di un negoziante del quartiere.

Il tutto si conclude domenica 5 ottobre con la Solenne Celebrazione Eucaristica alle ore 10.30 che vedrà la partecipazione delle autorità civili e religiose e sarà animata dalla Schola Cantorum Maria del Rosario, alle ore 12 la recita della Supplica e alle ore 16.30 la processione per le vie del quartiere con l’animazione della Banda di Salice. Al rientro dalla processione lo spettacolo pirotecnico dal terrazzo del Convento.