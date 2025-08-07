 Messina. "Fogna in spiaggia a S. Agata" VIDEO

Segnalazione WhatsApp

giovedì 07 Agosto 2025 - 11:05

Una delle spiagge più belle del litorale Bandiera Blu con un indecente sversamento fognario in spiaggia. L'Amam intervenga al più presto.

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sversamento fognario continuo direttamente sulla spiaggia. Veramente indecente. Siamo allagati dalla fogna. Ci troviamo a S. Agata in una delle spiagge più belle del litorale “Bandiera Blu”. Il tratto in questione è quello nei pressi del Torrente Papardo”.

In effetti la situazione denunciata dal nostro lettore suscita indignazione e pone la necessità di un tempestivo intervento di sistemazione da parte dell’Amam. Abbiamo segnalato alla partecipata, che sta verificando la situazione. E il presidente Paolo Alibrandi fa riferimento a un probabile effetto dovuto al maltempo.

