Messina. “Fogna, sterpaglie e rifiuti, in via Monte Scuderi situazione insostenibile” VIDEO

Il consigliere Giandomenico La Fauci sollecita interventi immediati

MESSINA – “La situazione di degrado in via Monte Scuderi, nella zona del viale Giostra, è diventata insostenibile”. Lo dichiara in una nota il vice presidente supplente del Consiglio comunale, Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia). “Si tratta di un’area – sottolinea La Fauci – che da anni versa in condizioni di totale abbandono, con cumuli di spazzatura, fuoriuscite fognarie, sterpaglie e odori nauseabondi che rendono la vita impossibile ai residenti”.

Nei giorni scorsi si sono sviluppati incendi tra i rifiuti abbandonati, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. “Una situazione che si ripete ciclicamente e che rappresenta un serio pericolo per la sicurezza e la salute pubblica”, aggiunge il consigliere comunale.

“Ho segnalato più volte questa criticità, interfacciandomi anche con il presidente di Arisme, dottor Fabrizio Gemelli, visto che l’area confina con le case popolari gestite dall’azienda. Le promesse sono sempre le stesse, ma nei fatti non è cambiato nulla. È inaccettabile che in pieno centro urbano esista una zona di nessuno dove si accumulano rifiuti di ogni tipo e fuoriescono liquami fognari. I cittadini mi segnalano odori nauseabondi che rendono impossibile anche solo transitare nella zona”, insiste La Fauci.

Il vice presidente supplente del Consiglio comunale chiama quindi in causa MessinaServizi (che “deve procedere alla bonifica completa dell’area e alla rimozione di tutti i rifiuti accumulati”), Amam (“deve risolvere definitivamente i problemi fognari che provocano le fuoriuscite”) e Arisme (“in qualità di gestore delle case popolari limitrofe, non può rimanere indifferente a una situazione che compromette la vivibilità del quartiere”).