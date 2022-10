Messina. Fondo De Pasquale, al via la bonifica a Giostra dopo 13 anni d'attesa - Tempostretto

Lì dove sorgevano 60 baracche veranno costruiti 60 alloggi

MESSINA – Un’area ridotta a discarica, in attesa di una bonifica dal 2009. Come Tempostretto, abbiamo raccontato il grido d’allarme dei consiglieri della V Municipalità, con presidente Raffaele Verso. Ora finalmente sono partiti i lavori di bonifica a Fondo De Pasquale, nelle aree di risanamento del quartiere di Giostra. “Ringraziamo la prefetta Di Stani (commissaria straordinaria per la riqualificazione delle aree delle baraccopoli, n.d.r.) per essersi prontamente attivata, accogliendo la nostra richiesta”, tiene a sottolineare il presidente Verso.

I lavori oggi a Giostra

In una nota della V Municipalità, inviata alle istituzioni, si auspicava l’intervento per risolvere la situazione sul piano dell’igiene, del decoro urbano e della sanità pubblica. E lì dove un tempo sorgevano le baracche, verranno costruiti 60 nuovi alloggi. Per ora sono partiti i lavori di pulizia.

Un intervento necessario pure nella zona di salita Tremonti, un’area sottoposta a sequestro, che è diventata una discarica vera e propria. Le vecchie baracche, svuotate dagli ex abitanti, sono state riempite con rifiuti di ogni genere. Anche li le operazioni di pulizia e abbattimento dovrebbero essere imminenti. E così Giostra, nei prossimi mesi, cambierebbe volto.

