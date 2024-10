Messina Futsal, Caratozzolo: “Tanti messinesi nelle nostre squadre” VIDEO

Le parole del presidente della società giallorossa di calcio a 5 nella presentazione della stagione di Serie A2 in Comune questa mattina

MESSINA – Sipario alzato, a Palazzo Zanca, sulla stagione 2024/2025 del Messina Futsal. Il club giallorosso ha presentato, nella Sala Giunta “Falcone Borsellino”, programmi, obiettivi ed ambizioni delle squadre che parteciperanno ai campionati nazionali di serie A2 e Under 19 di calcio a 5. A fare gli onori di casa l’esperto allo Sport Francesco Giorgio, che si è complimentato con la dirigenza peloritana sia per i risultati sportivi ottenuti con professionalità e passione che per la gestione dell’impianto di Montepiselli.

Il torneo di A2 inizierà sabato con Piccolo e compagni che ospiteranno (ore 16), al “PalaLaganà”, il temibile Futsal Mazara 2020, matricola che presenta un roster di alto livello. L’ultima domenica del mese toccherà all’Under 19, che debutterà sul campo dell’Acireale C5. La formazione giallorossa è stata inserita nel girone D.

Caratozzolo: “Ci identifichiamo con la città”

“Siamo pronti a disputare un’annata che si annuncia molto intensa. Stiamo portando avanti un progetto importante, che intende valorizzare la nostra città – ha dichiarato il presidente Fabrizio Caratozzolo -. Il legame forte con Messina è confermato anche dalla ferma volontà che abbiamo avuto nel cambiare il nome del club, proprio per identificarci totalmente nei colori giallo e rosso che sentiamo come una seconda pelle. Ci tengo a sottolineare, inoltre, che gran parte dell’organico è composto da giocatori messinesi”.

Il direttore sportivo Giovanni Pinizzotto si è soffermato sulle potenzialità della rosa: “Abbiamo effettuato dei cambi, inserendo nuovi elementi. Il nostro obiettivo è riuscire a portare avanti una programmazione, che si sviluppi almeno in un triennio. Sono soddisfatto del mercato che abbiamo fatto, poiché sono arrivati atleti dalle ottime qualità tecniche ed umane, bravi nel fare subito gruppo. Puntiamo ad una tranquilla salvezza per poi alzare l’asticella”.

Gli organici del Messina Futsal

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole degli allenatori Salvatore Battiato (A2) e Salvatore D’Urso (Under 19), che hanno sottolineato le difficoltà dei loro rispettivi gironi, che presentano rivali di assoluto valore, ma anche le qualità dei calcettisti a disposizione, in grado di fare bene e togliersi tante soddisfazioni. Erano presenti all’incontro con la stampa una nutrita rappresentanza di dirigenti, staff e calcettisti. Inoltre nello staff tecnico ricoprono il ruolo di allenatore dei portieri Armando Falliti, preparatore atletico Giuseppe Longo, massaggiatore Federico La Fauci e team manager Sergio Carnazza.

Mister Battiato avrà a disposizione i portieri Marco Pecoraro e Manuel Colucci, i centrali Andrea Cucinotta, Giuseppe Puglisi ed Emiliano Gabriel Baloira, i laterali Antonino D’Angelo, Gaetano Centorrino e Loris Di Maria, i pivot Walter Giuseppe Giordano, Matias Nicolas Sanz e Giuseppe Barbagallo, e l’universale Giovanni Piccolo.

Con Salvatore D’Urso in under 19 ci saranno Angelo Brunetto, Antonio Mazzullo, Salvatore Tignino, Gaetano Centorrino, Pamplo Zaccaro, Stefano Lo Presti, Samuele Milano, Giampaolo Arena, Giovanni Lisitano, Giorgio Sutera, Amedeo Mandini, Nicolò Mangraviti, Lorenzo Mondello, Damiano Saccone.

