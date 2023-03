Messina Futsal corsaro a Monreale cala il poker - Tempostretto

La formazione giallorossa dopo venti giornate occupa la terza piazza. A segno nella trasferta di Monreale Malouk, Guarnieri e Coppolino

MONREALE – Il Messina Futsal si è imposto per 4-1 sul campo del combattivo Monreale. La squadra allenata da Marcelo Mittelman continua la sua corsa di testa nel campionato di serie B di calcio a 5 nel girone H dove al momento occupa la terza posizione in solitaria. Mancano 6 giornate alla fine del campionato e i giallorossi riposeranno all’ultima.

Monreale – Messina Futsal 1-4

Primo tempo chiuso da Costanzo e compagni in vantaggio per 1-0 grazie al guizzo di Morad Malouk (13’), bravo nel finalizzare la punizione calciata da Everton Guarnieri, e al libero parato da Simone Fiumara. I centri di Guarnieri, Giuseppe Coppolino, più un’autorete hanno “scritto”, nella ripresa, l’epilogo del match, terminato con la realizzazione di Di Cascino, valsa unicamente per aggiornare il tabellino.

In virtù di questi tre punti e del pareggio (1-1) maturato nella partita Ecosistem Lamezia-Mascalucia C5, i peloritani occupano adesso da soli la terza posizione a quota 34, a cinque lunghezze dalla capolista Città di Palermo, a tre dal Mascalucia C5 e con due di vantaggio sull’Ecosistem.

Risultati e classifica

Risultati 20ª giornata serie B: Drago Acireale-Città di Acri 5-5; Ecosistem Lamezia-Mascalucia C5 1-1; Città di Palermo-Mirto 5-1; Arcobaleno Ispica-Villaurea 3-1; Monreale-Messina Futsal 1-4. Riposavano: Real Termini e Casali del Manco.

Classifica girone H: Città di Palermo 39; Mascalucia C5 36; Messina Futsal 34; Ecosistem Lamezia 32; Drago Acireale 23; Casali del Manco 22; Villaurea e Mirto 21; Monreale 17; Città di Acri 16; Arcobaleno Ispica 15; Real Termini 10.

