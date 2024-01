Messina Futsal impegnato sul campo del Mascalucia

Questo pomeriggio alle ore 16 la formazione di mister Battiato affronta la prima di due trasferte siciliane

MESSINA – Il Messina Futsal è atteso da due trasferte consecutive nel campionato di serie A2 di calcio a 5. Nella 3ª giornata di ritorno, la compagine allenata da Salvatore Battiato affronterà oggi il Mascalucia C5 al “PalaWagner”; la partita inizierà alle ore 16.

Il 10 febbraio è in calendario, invece, la gara contro il Città di Palermo, altro appassionante derby siciliano. Contro i forti etnei, che occupano in terzo posto in graduatoria a sole tre lunghezze dalla vetta, il tecnico peloritano avrà quasi l’intero organico a disposizione, compreso il centrale-laterale Giuseppe Puglisi, che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica

D’Angelo: “Preparata la sfida al Mascalucia nel migliore dei modi”

“Sappiamo che a Mascalucia troveremo una grande squadra, ma cercheremo di metterli in difficoltà – ha dichiarato, in settimana, il laterale Antonino D’Angelo -. Abbiamo preparato il match nel migliore dei modi. Sarà una sfida a alta intensità e con un altrettanto elevato tasso agonistico, ma noi intendiamo fornire un’ottima prestazione”. Arbitreranno l’incontro i signori Matteo Ottaviani di Trieste e Gianluigi Squilletti di Campobasso (cronometrista Michele Raspanti di Catania).

Ingresso in campo di Antonino D’Angelo

GIOVANILE – Domenica 28 sarà la volta dell’Under 19, che ospiterà, al “PalaLaganà” (ore 11.00) il Barcellona Futsal nel torneo nazionale di categoria.

Programma 14^ giornata serie A2 (girone D): New Taranto-Bitonto; Mascalucia C5-Messina Futsal; Aquile Molfetta-Ecosistem Lamezia; Audace Monopoli-Gear Piazza Armerina; Dream Team Palo del Colle-Sammichele; Futsal Canicattì-Città di Palermo.

Classifica: New Taranto e Futsal Canicattì 31; Mascalucia C5 28; Bitonto 23; Sammichele 20; Ecosistem Lamezia 17; Messina Futsal 15; Audace Monopoli 14; Gear Piazza Armerina 13; Dream Team Palo del Colle 12; Aquile Molfetta 10; Città di Palermo 5.

