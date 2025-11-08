 Messina Futsal ospite dell'Eur Roma nella quarta giornata

Simone Milioti

sabato 08 Novembre 2025 - 10:41

Dopo la prima pausa stagione riparte il campionato di Serie A2 di calcio a 5, giallorossi impegnati sabato alle ore 15 nel girone D

Il Messina Futsal affronterà in trasferta l’Eur con inizio del match fissato alle ore 15 di quest’oggi. I giallorossi hanno conquistato, fin qui, 6 punti, frutto delle vittorie contro la Blingink Soverato all’esordio e la Junior Domitia nell’ultimo sfida disputata. In mezzo, la sconfitta per mano della Roma 3Z History. Nella gara nella Capitale, il tecnico Giuseppe Fiorenza dovrà fare a meno dello squalificato argentino Lautaro Mendez. 

“Ci attende una partita difficile e complicata. Abbiamo avuto due settimane per prepararla nel migliore dei modi, per cui sappiamo cosa fare – dichiara il capitano Nanni Piccolo -. Speriamo di fornire una buona prestazione. Peccato esserci fermati dopo il successo contro la Junior Domitia, ma sarà così per l’intera regular season. Noi dobbiamo stare sempre sul pezzo e mantenere alta la concentrazione”. Il confronto verrà arbitrato dai signori Francesco Cozzolino di Oristano e Andrea Callari di Piombino (cronometrista Umberto Mancaniello di Nola).

Giovanile. L’Under 19 peloritana sarà impegnata domenica 9 (ore 11.00) sul parquet della quotata Meta Catania in un test importante, soprattutto, per verificare la crescita del gruppo allenato da Sergio Carnazza. 

Programma 4ª giornata serie A2 (girone D): Città di Acri-Mazara 2020; Eur-Messina Futsal; Junior Domitia-Blingink Soverato; Marsala 2012-Gear Piazza Armerina; Regalbuto-Roma 3Z History.     

Classifica: Marsala 2012 9; Messina Futsal, Mazara 2020 e Junior Domitia 6; Eur 4, Gear Piazza Armerina e Blingink Soverato 4; Roma 3Z History 3; Città di Acri 1; Regalbuto 0.

