Messina Futsal sconfitto a Lamezia, perde una posizione in classifica - Tempostretto

Lo scontro diretto d'alta classifica contro i calabresi vede i giallorossi uscire sconfitti di misura per 3-2

LAMEZIA TERME – Il Messina Futsal è stato sconfitto in trasferta per 3-2 dal Lamezia nella sfida d’alta quota proposta dalla 5ª giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B di calcio a 5. Una battuta d’arresto che complica i piani della squadra cara al presidente Fabrizio Caratozzolo, adesso quarta in graduatoria, ma che deve servire da ulteriore stimolo per il prosieguo della stagione.

Nelle ultime tre partite giocate i giallorossi hanno perso contro Mascalucia, pareggiato contro Casali del Manco e adesso perso contro Lamezia. Un solo punto in tre partite che ha rallentato la corsa ai vertici della classifica del girone H. Ricordiamo che terminando nelle prime tre posizioni si viene promossi in Serie A2 Elite.

Nel prossimo turno si torna a giocare in casa, al Pala Montepiselli, contro l’Arcobaleno Ispica. All’andata fu vittoria per 6-4 per gli uomini di coach Battiato, l’Ispica al momento è in penultima posizione in classifica.

Lamezia – Messina Futsal 3-2

Giallorossi subito pericolosi con il diagonale di Nanni Piccolo, intercettato dal portiere. Al 5’ padroni di casa in vantaggio grazie al gol di Mantuano, che insacca la sfera al termine di una rocambolesca azione. Due minuti dopo, l’autorete di Piccolo, che devia nella propria porta il tiro di Patamia, vale il 2-0. Dopo il tris fallito da Patamia, il Messina Futsal reagisce con gli insidiosi tentativi di Andrea Consolo, Morad Malouk e Benny Costanzo, ma Rotella è efficace negli interventi.

Nella ripresa, la staffilata da fuori scagliata da Ecelestini porta l’Ecosistem Lamezia sul 3-0. Punta nell’orgoglio, la formazione allenata da Salvatore Battiato si proietta in attacco e, pur rischiando qualcosa in contropiede, riduce le distanze: a bersaglio Everton Guarnieri con una conclusione ravvicinata sotto la traversa. A 5’ dalla sirena, Costanzo rimette il Messina Futsal in scia nel punteggio (3-2), ma gli ammirevoli assalti finali dei peloritani non sortiscono l’effetto sperato.

Risultati e classifica Serie B girone H

Casali del Manco-Villaurea 1-2

Real Termini-Città di Acri 3-2

Città di Palermo-Drago Acireale 4-2

Ecosistem Lamezia-Messina Futsal 3-2

Monreale-Mirto 8-5

Riposavano: Mascalucia C5 e Arcobaleno Ispica.

Città di Palermo 33 punti

Mascalucia C5 32

Ecosistem Lamezia 30

Messina Futsal 28

Casali del Manco e Drago Acireale 22

Villaurea 20

Mirto 18

Monreale 17

Città di Acri 15

Arcobaleno Ispica 12

Real Termini 10