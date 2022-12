Messina Futsal ultima casalinga dell'anno contro Città di Acri - Tempostretto

Sfida serale per il Messina Futsal che alle 18:30 di sabato al PalaMili chiude l'annata davanti al proprio pubblico

MESSINA – Ultimo impegno casalingo dell’anno per il Messina Futsal, che affronterà sabato 10 dicembre, al “PalaMili”, il Città di Acri nell’11ª giornata del campionato di serie B di calcio a 5. Debutterà davanti ai propri tifosi il 29enne universale Nanni Piccolo, protagonista con due gol e giocate di pregevole fattura della gara del precedente turno sul campo della Drago Acireale. Arbitreranno il match, che inizierà alle ore 18:30, i signori Giuseppe Cundò di Soverato e Giorgia Mongiovì di Palermo (cronometrista Antonio Melita di Messina).

Piccolo: “Obiettivo Coppa Italia”

“Sono felice di com’è andata la sfida di Acireale, sia per i tre punti che per la mia prestazione – ha dichiarato Piccolo in settimana -. Il torneo è difficile e lo sarà pure la prossima gara contro il Città di Acri. Ho trovato, però, un gruppo che possiede la giusta mentalità e affronta ogni partita come fosse una finale. Grazie a questo comportamento stanno arrivando i risultati. Dobbiamo continuare così per toglierci altre soddisfazioni”.

Che obiettivo ti sei posto tornado nella tua città? “Spero, intanto, di portare un po’ dell’esperienza maturata oltre lo Stretto e di fornire un concreto contributo per centrare gli obiettivi richiesti dalla società. Lotteremo per restare a lungo più in alto possibile, cominciando con l’ottenimento della qualificazione in Coppa Italia”.

Programma e classifica serie B girone H

Villaurea-Drago Acireale

Casali del Manco-Real Termini

Mascalucia C5-Città di Palermo

Megara Augusta-Mirto

Ecosistem Lamezia-Monreale

Messina Futsal-Città di Acri.

Città di Palermo 23 punti; Messina Futsal e Ecosistem Lamezia 18; Mascalucia C5 16; Mirto 14; Megara Augusta, Drago Acireale e Monreale 13; Casali del Manco 12; Città di Acri e Villaurea 11; Real Termini 3; Arcobaleno Ispica 2.

