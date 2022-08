Messina. Germanà capolista al Senato e Laccoto e Buzzanca alle regionali per la Lega - Tempostretto

Nel partito di Salvini, non mancano i colpi di scena in chiave messinese

MESSINA – La Lega versione messinese continua a riservare sorprese. Mentre Germanà è capolista al Senato, dopo il passaggio dell’ex sindaco Giuseppe Buzzanca, una vita in Alleanza nazionale e poi naturale approdo in Fratelli d’Italia, anche Giuseppe Laccoto, dopo Pd e Italia Viva, si candida alle regionali per la Lega. Sia Buzzanca, sia Laccoto sono nomi di peso nella corsa all’Ars.

La corsa in Parlamento e all’Ars

Per il deputato di Brolo si tratta di uno spostamento politico a destra. Da tempo, lo schieramento leghista cerca infatti di sottrarre spazi al centro pure in Sicilia. Non a caso, nella lista al proporzionale, alla Camera, si trova come secondo nome Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo, anche lui proveniente da aree centriste.

Con la Lega si candidano, alle regionali, pure il deputato uscente Antonio Catalfamo, con attenzione al territorio di Barcellona Pozzo di Gotto e un passato in Fratelli d’Italia, e il sindaco di Antillo Davide Paratore.

Germanà: “Con Schifani a un passo dalla vittoria in Sicilia”

Se la dirigente Daniela Bruno ha scelto di sostenere il progetto di Cateno De Luca, il parlamentare leghista Nino Germanà, dopo il sostegno a Basile sindaco, è tornato stabilmente nella sua tradizionale coalizione: “Il centrodestra, con l’autorevolezza di Schifani presidente, è a un passo dalla vittoria per garantire alla nostra Regione il ruolo che merita. Credo che, come Lega, lavoreremo ancora di più per portare a casa questa importante vittoria per il futuro della Sicilia”.

Su Facebook, sempre Germanà ha annunciato: “Sono ufficialmente candidato capolista per la Lega al Senato nel collegio della Sicilia Orientale. Con l’entusiasmo che mi contraddistingue, spenderò tutte le mie energie per incontrare tutte le persone che avranno voglia di farsi ascoltare. Per me sarà un onore portare la voce di Messina e della Sicilia a Roma, a palazzo Madama”.

