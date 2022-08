Messina, già esaurito il francobollo della Vara. In arrivo nuove scorte - Tempostretto

A Palazzo Zanca mostra visitabile fino al 29 agosto

Nell’ambito della rassegna “La Vara di Messina. Una storia di fede lunga 500 anni” edizione 2022, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Storico della Vara e dei Giganti ed il contributo di Associazioni culturali, sino a lunedì 29 è visitabile l’esposizione filatelica e di cartoline d’epoca “Storia e Fede a Messina”, a cura del Circolo Filatelico Peloritano e dell’arch. Nino Principato. La mostra è allestita dallo scorso venerdì 12 nell’atrio di Palazzo Zanca, apprezzata da numerosi turisti e cittadini messinesi.

In considerazione delle centinaia di richieste di cartoline, folder, bollettini e tessere filateliche plastificate con il valore bollato, il Circolo Filatelico Peloritano provvederà tra circa dieci giorni a rendere disponibile il materiale relativo al francobollo “La Processione della Vara e dei Giganti” presso l’Ufficio Poste Italiane Messina 18, Strada San Giacomo 11/b, alle spalle del Duomo. Le scorte di cartoline e buste in dotazione sono infatti andate esaurite in occasione dell’apertura dell’Ufficio Postale distaccato venerdì 12 agosto a Palazzo Zanca.

Articoli correlati