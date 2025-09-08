Messina. Gioca un euro e ne vince 100mila

In una ricevitoria di via Consolare Pompea

Fine settimana fortunato in Sicilia nelle ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto, con premi complessivi che superano i 200.000 euro. Le vincite più alte sono state registrate a Messina e Catania, ma la dea bendata ha premiato anche Palermo e Barrafranca (EN).

10eLotto: la vincita più alta a Messina

Nel concorso di venerdì 5 settembre – riporta l’Agenzia Agimeg -, a Messina, in via Consolare Pompea, un fortunato giocatore ha centrato un “9” con una puntata da appena 1 euro, portando a casa ben 100.000 euro, la vincita più alta del concorso.