Messina. Giorgio Pasotti e Mariangela D'Abbraccio in "Hamlet" al Teatro Annibale - Tempostretto

Venerdì e sabato il secondo appuntamento della rassegna "Espressione Teatro 2023"

MESSINA – Venerdì 25 novembre, alle ore 17.30, al Teatro Annibale di Messina, secondo appuntamento con la rassegna “Espressione teatro 2023”. Giorgio Pasotti è “Hamlet” nella versione del capolavoro shakespeariano firmata da Alessandro Angelini e Antonio Prisco, con la regia di Francesco Tavassi. Un Amleto moderno, che s’impone come un personaggio dalla psiche profonda e complessa, una messa in scena visionaria, in cui si mescolano teatro e nuove tecnologie per dar forma a uno spettacolo emozionante e coinvolgente, che culmina in un inedito duello con tutta l’eleganza delle coreografie delle arti marziali cinesi. Nel cast, accanto a Giorgio Pasotti, una straordinaria Mariangela D’Abbraccio nel ruolo di Geltrude. Poi ancora, Claudia Tosoni, Gerardo Maffei, Diego Migeni, Pio Stellaccio, Andrea Papale e Salvatore Rancatore. Lo spettacolo sarà replicato sabato 26 novembre, alle 21.00. Info e biglietteria presso il Teatro Annibale.