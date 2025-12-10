 Messina. 850mila euro per il progetto di recupero naturalistico della Pineta di Camaro

Messina. 850mila euro per il progetto di recupero naturalistico della Pineta di Camaro

Marco Ipsale

Messina. 850mila euro per il progetto di recupero naturalistico della Pineta di Camaro

mercoledì 10 Dicembre 2025 - 12:00

Finanziamento del Pn Metro Plus

MESSINA – Valorizzare i sentieri esistenti nella Pineta di Camaro e innalzare gli standard di sicurezza dell’area, rendendola pienamente fruibile alla cittadinanza. Sono gli obiettivi del progetto di “Promozione e Recupero dei percorsi naturalistici e Miglioramento della Sicurezza della Pineta di Camaro”, finanziato con 850mila euro del “Programma Nazionale Metro Plus e città medie Sud 2021-2027”, di cui 523mila 809 destinati ai lavori, 26mila 190 agli oneri di sicurezza e il resto per somme a disposizione.

Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Sebastiano Maggio.

Si procederà al ripristino e alla valorizzazione dei sentieri e dei percorsi naturalistici esistenti all’interno della pineta, rendendoli fruibili per attività ricreative e turistiche.

Saranno poi implementate misure per innalzare il livello di sicurezza dell’area. Il progetto prevede in particolare il recupero di una struttura esistente all’interno della Pineta. Una volta riqualificata, sarà destinata a nuove funzioni, come punto di accoglienza, di informazione o di supporto alle attività naturalistiche.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Messina. “La Parola Nuda”, appuntamenti tra poesia, musica e teatro
Ponte sullo Stretto, Ciucci: “Pronti a nuova delibera Cipess”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED