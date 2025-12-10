Messina. 850mila euro per il progetto di recupero naturalistico della Pineta di Camaro

Finanziamento del Pn Metro Plus

MESSINA – Valorizzare i sentieri esistenti nella Pineta di Camaro e innalzare gli standard di sicurezza dell’area, rendendola pienamente fruibile alla cittadinanza. Sono gli obiettivi del progetto di “Promozione e Recupero dei percorsi naturalistici e Miglioramento della Sicurezza della Pineta di Camaro”, finanziato con 850mila euro del “Programma Nazionale Metro Plus e città medie Sud 2021-2027”, di cui 523mila 809 destinati ai lavori, 26mila 190 agli oneri di sicurezza e il resto per somme a disposizione.

Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Sebastiano Maggio.

Si procederà al ripristino e alla valorizzazione dei sentieri e dei percorsi naturalistici esistenti all’interno della pineta, rendendoli fruibili per attività ricreative e turistiche.

Saranno poi implementate misure per innalzare il livello di sicurezza dell’area. Il progetto prevede in particolare il recupero di una struttura esistente all’interno della Pineta. Una volta riqualificata, sarà destinata a nuove funzioni, come punto di accoglienza, di informazione o di supporto alle attività naturalistiche.

