Messina. Giornata nazionale Sindrome di Down, Meter & Miles al Maurolico - Tempostretto

In primo piano disabilità e integrazione

MESSINA – Disabilità e integrazione. Sono i temi al centro dell’incontro di stamattina al liceo “Maurolico”, dalle 9.30, in occasione della Giornata Nazionale della Sindrome di Down. Per l’occasione, i ragazzi dell’associazione Meter & Miles incontreranno gli studenti per un confronto. Aprirà all’incontro la dirigente scolastica Giovanna De Francesco.

Seguiranno gli interventi dell‘avvocata Ester Isaja, che si soffermerà sull’aspetto legale, e del dottor Francesco Certo, sull’ambulatorio attivato presso il Policlinico Universitario e diretto dalla dottoressa Silvana Briuglio per il controllo sistematico e periodico dello stato generale e dello sviluppo neurologico delle persone affette da sindrome di Down.

Visicaro: “Il ruolo centrale della scuola nel favorire l’integrazione”

“La scelta di celebrare questa Giornata in una scuola di eccellenza come il liceo ginnasio Maurolico – dichiara Saro Visicaro, presidente della Meter & Miles – è dettata dal ruolo fondamentale inevitabilmente riconosciuto alla scuola nell’integrazione dei diversamente abili. Tuttavia, ciò che più conta sarà il momento del confronto con gli studenti su cosa sia per loro la disabilità”.

All’ingresso del Maurolico è stata collocata una tela (nella foto) realizzata dai ragazzi della Meter & Miles nel 2018 e regalata, per l’occasione, al liceo. Lunga 5 metri e larga 1,5, la tela raffigura la falce di Messina.