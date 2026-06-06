Messina, “grave carenza idrica a Castanea”

La segnalazione del neo consigliere della VII Circoscrizione Santi Previti, che scrive al sindaco e al direttore generale di Amam

MESSINA – “Grave disagio per diversi nuclei familiari al villaggio di Castanea. In particolare, nella via Santa Caterina”. A segnalarlo il neo consigliere della VII Circoscrizione Santi Previti (nella foto in basso), eletto per la lista Pagano presidente.

Previti ha scritto al sindaco di Messina Federico Basile e al direttore generale di Amam Davide Maimone, allarmato dalle “legittime e preoccupate lamentele dei residenti. Siamo solo ai primi di giugno e se non si interviene immediatamente la crisi potrebbe precipitare”. Per il consigliere, servono “interventi immediati e risolutivi, garantendo una distribuzione equa e dignitosa per Castanea”. E ancora: “Se al centro di Messina vengono garantite fino a otto ore di erogazione, appare giusto che i villaggi collinari, come Castanea, non subiscano disparità di trattamento penalizzanti”.