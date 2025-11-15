 Messina. Guasto alla condotta, martedì 18 disservizi idrici in diverse zone

Messina. Guasto alla condotta, martedì 18 disservizi idrici in diverse zone

Redazione

Messina. Guasto alla condotta, martedì 18 disservizi idrici in diverse zone

Tag:

sabato 15 Novembre 2025 - 17:54

Ecco le aree coinvolte a causa del problema nel collegamento Montesanto e Tremonti. A comunicarlo l'Amam, che assicura il sostegno delle autobotti

MESSINA – “Riparazione urgente della condotta di collegamento Montesanto–Tremonti. È stato rilevato un guasto sulla condotta che collega le zone di Montesanto e Tremonti, in prossimità di via Catara Lettieri. Amam interverrà per la riparazione nella giornata di martedì 18, a partire dalle ore 11. L’intervento si concluderà presumibilmente nell’arco di 5 ore”. A comunicarlo la partecipata.

Le aree coinvolte dai possibili disservizi idrici

“Durante l’esecuzione dei lavori potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica nelle seguenti aree di Messina: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Bisconte, via Catara Lettieri, Salita Montesanto, Zona Nord (via Palermo, Annunziata, villaggi collinari Nord). Per far fronte ai possibili disagi, sarà attivo un servizio sostitutivo con autobotti, che garantirà l’approvvigionamento idrico alle zone coinvolte”, fa sapere l’Amam.

Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, Numero Verde: 800 085584.

L’immagine è di repertorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Sfiducia a Schifani, De Luca all’opposizione: “Dimettevi tutti”
L’ex Samar di Contesse sarà demolita. Poi un percorso per collegare i tre accessi al mare
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED