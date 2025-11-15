Messina. Guasto alla condotta, martedì 18 disservizi idrici in diverse zone

Ecco le aree coinvolte a causa del problema nel collegamento Montesanto e Tremonti. A comunicarlo l'Amam, che assicura il sostegno delle autobotti
MESSINA – “Riparazione urgente della condotta di collegamento Montesanto–Tremonti. È stato rilevato un guasto sulla condotta che collega le zone di Montesanto e Tremonti, in prossimità di via Catara Lettieri. Amam interverrà per la riparazione nella giornata di martedì 18, a partire dalle ore 11. L’intervento si concluderà presumibilmente nell’arco di 5 ore”. A comunicarlo la partecipata.
Le aree coinvolte dai possibili disservizi idrici
“Durante l’esecuzione dei lavori potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica nelle seguenti aree di Messina: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Bisconte, via Catara Lettieri, Salita Montesanto, Zona Nord (via Palermo, Annunziata, villaggi collinari Nord). Per far fronte ai possibili disagi, sarà attivo un servizio sostitutivo con autobotti, che garantirà l’approvvigionamento idrico alle zone coinvolte”, fa sapere l’Amam.
Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, Numero Verde: 800 085584.
