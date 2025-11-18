 "Messina ha risposto presente": torna il Silent Reading Club

Giuseppe Fontana

martedì 18 Novembre 2025 - 18:45

Dopo il successo del primo appuntamento, nuovo evento per la lettura in compagnia "lontano dagli schermi". Ecco dove e quando

MESSINA – Il Silent Reading Club ha riscosso un successo incredibile, che la stessa fondatrice Alice Scimone ha definito “inaspettato” nell’intervista a Tempostretto di un paio di settimane fa (qui il link). Dopo il primo appuntamento di domenica 2 novembre, quindi, la giovane psicologa messinese ha voluto replicare. La sua è stata una risposta ai tanti cittadini che dopo la prima iniziativa le hanno scritto per chiederle un nuovo evento, così da poterci essere.

Alice ha quindi risposto “presente” a una Messina che ha fatto lo stesso, dimostrando il proprio interesse. E così il Silent Reading Club tornerà domenica prossima, 23 novembre, sempre con l’obiettivo di socializzare e tenere spenti quegli schermi di computer e smartphone che quotidianamente riempiono le giornate di ognuno di noi. Stavolta l’appuntamento sarà al Caffè letterario “Volta pagina”, in via San Giacomo 13, alle ore 17.

A pochi passi dal Duomo, quindi, chiunque vorrà potrà portare con sé il suo libro o sceglierne uno di quelli messi a disposizione dal locale. Si potranno sorseggiare tè e caffè, spegnere gli smartphone e rilassarsi. Lo slogan sarà ancora “leggi per te, ma non da solo”. E l’obiettivo è far sì che la community che ha già risposto presente possa farlo di nuovo, per vivere un momento di sana socialità.

