“Messina ha risposto presente”: torna il Silent Reading Club

Dopo il successo del primo appuntamento, nuovo evento per la lettura in compagnia "lontano dagli schermi". Ecco dove e quando

MESSINA – Il Silent Reading Club ha riscosso un successo incredibile, che la stessa fondatrice Alice Scimone ha definito “inaspettato” nell’intervista a Tempostretto di un paio di settimane fa (qui il link). Dopo il primo appuntamento di domenica 2 novembre, quindi, la giovane psicologa messinese ha voluto replicare. La sua è stata una risposta ai tanti cittadini che dopo la prima iniziativa le hanno scritto per chiederle un nuovo evento, così da poterci essere.

Nuovo evento del Silent Reading Club

Alice ha quindi risposto “presente” a una Messina che ha fatto lo stesso, dimostrando il proprio interesse. E così il Silent Reading Club tornerà domenica prossima, 23 novembre, sempre con l’obiettivo di socializzare e tenere spenti quegli schermi di computer e smartphone che quotidianamente riempiono le giornate di ognuno di noi. Stavolta l’appuntamento sarà al Caffè letterario “Volta pagina”, in via San Giacomo 13, alle ore 17.

A pochi passi dal Duomo, quindi, chiunque vorrà potrà portare con sé il suo libro o sceglierne uno di quelli messi a disposizione dal locale. Si potranno sorseggiare tè e caffè, spegnere gli smartphone e rilassarsi. Lo slogan sarà ancora “leggi per te, ma non da solo”. E l’obiettivo è far sì che la community che ha già risposto presente possa farlo di nuovo, per vivere un momento di sana socialità.