Messina. I lavori urgenti al torrente Annunziata, corsa contro il tempo per la messa in sicurezza

Il sindaco Basile e l'assessore Caminiti spiegano le ragioni del nuovo affidamento. "Non potevamo aspettare la fine del contenzioso sul precedente appalto"

MESSINA – Corsa contro il tempo per mettere in sicurezza il torrente Annunziata, come abbiamo raccontato ieri in un servizio. Dopo la rescissione del contratto con l’impresa appaltatrice, il Comune di Messina sta intervenendo in danno alla ditta stessa. I lavori serviranno a mettere in sicurezza il cantiere e la rampa distrutta. Verranno ripristinati gli argini erosi dalle acque delle ultime piogge e il regolare deflusso delle acque.

Data la natura d’urgenza degli interventi, il Comune ha deciso di procedere con un nuovo affidamento autonomo. Questo permette di intervenire subito sulle criticità del torrente nelle more del completamento dell’iter per lo scorrimento della graduatoria della precedente gara e l’affidamento alla seconda ditta posizionata per il completamento delle opere appaltate.

“Non potevamo aspettare la fine del contenzioso sul precedente appalto”

In una nota, il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Caminiti spiegano la necessità delll’intervento: “Il Comune avvia gli interventi urgenti per il ripristino della sicurezza idraulica. Non possiamo attendere la conclusione del contenzioso sul precedente appalto. La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Occorre ripristinare le condizioni di sicurezza idraulica dell’alveo e ridurre le criticità determinate dall’interruzione del precedente cantiere e dai successivi eventi meteorologici.

“Abbiamo scelto di intervenire subito, senza attendere la conclusione del contenzioso relativo al precedente appalto. La sicurezza del territorio e dei cittadini è la nostra priorità e non possiamo lasciare che una situazione di potenziale pericolo rimanga irrisolta in attesa che si definiscano altre questioni. L’interruzione del precedente cantiere non è dipesa da una scelta dell’amministrazione, ma da vicende legate all’impresa esecutrice. Oggi, di fronte a una situazione ulteriormente aggravata dagli eventi meteorologici, abbiamo il dovere di intervenire tempestivamente, garantendo risposte concrete e tutelando la comunità”, dichiara il sindaco.

Il Dipartimento Servizi Tecnici, attraverso il Servizio Difesa del Suolo, ha predisposto una perizia che individua gli interventi indispensabili per ridurre al minimo le condizioni di potenziale pericolo presenti nell’area. I lavori riguarderanno la sistemazione dell’alveo, il ripristino delle arginature dove necessario, la rimozione e la ridistribuzione dei materiali accumulati e il ripristino delle parti danneggiate dall’erosione. L’obiettivo è garantire il regolare deflusso delle acque e ridurre i rischi in caso di nuove piogge. Il precedente cantiere si era interrotto a seguito dell’abbandono dei lavori da parte dell’impresa esecutrice.

Gli eventi meteo e i fenomeni erosivi al torrente Annunziata

I recenti eventi meteorologici hanno ulteriormente modificato la conformazione dell’alveo, provocando fenomeni erosivi e alterazioni delle sezioni di deflusso. “Abbiamo seguito passo dopo passo l’intero iter dell’intervento, mantenendo un costante e attento monitoraggio sull’evoluzione dei lavori. In questo momento, la nostra priorità assoluta è affrontare con decisione le criticità che si sono verificate, operando con la massima chiarezza e senza sovrapporre i nuovi interventi alle questioni ancora aperte legate al precedente appalto. L’amministrazione ha il dovere primario di garantire la piena sicurezza del torrente e la tutela del territorio. Proprio per questo, insieme ai nostri uffici tecnici, abbiamo individuato le opere urgenti e non rinviabili da eseguire immediatamente, dando subito il via ai lavori ed avviando la procedura di esecuzione in danno nei confronti della ditta appaltatrice”, ha spiegato ancora l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Caminiti.