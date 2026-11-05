“Da Giampilieri a Pistunina una lezione nel segno della sicurezza”

Il commento del sindaco di Messina Basile dopo il convegno di ieri a Palazzo Zanca dedicato alle emergenze

MESSINA – “La tragedia di Pistunina, quella di Giampilieri, l’incidente del Segesta e i tanti episodi che hanno segnato la nostra comunità hanno insegnato a Messina una lezione importante: di fronte a un’emergenza servono metodo, preparazione e coordinamento. È con questo spirito che, a Palazzo Zanca, abbiamo ospitato il convegno “Quando l’emergenza diventa maxi”, promosso dal Co.E.S. Sicilia, con il patrocinio del Comune di Messina e di Seus 118 Sicilia. Ogni evento critico deve contribuire a costruire una maggiore consapevolezza e una capacità di risposta sempre più efficaci. Perché la sicurezza di un territorio si pianifica, investe l’ambito della formazione e necessita della collaborazione tra tutte le componenti del sistema di soccorso”. Così il sindaco Federico Basile commenta il convegno di ieri pomeriggio.

E ancora: “L’esperienza del crollo di Pistunina è stata in questo caso occasione per approfondire il valore del coordinamento tra soccorso tecnico, sanitario e Protezione civile. Come amministrazione comunale, attraverso la nostra squadra di Protezione civile, continuiamo a investire nella prevenzione, per rendere Messina più pronta ad affrontare le sfide e tutelare, prima di ogni altra cosa, la vita delle persone. Ringrazio la Seus 118 Sicilia per l’omaggio e il riconoscimento che vanno prima di tutto alla città di Messina per la resilienza mostrata durante i tragici giorni di Pistunina”.

Per il presidente di Seus 118 Sicilia, Riccardo Castro, “la capacità di affrontare una maxiemergenza si costruisce prima che l’evento si verifichi, attraverso la pianificazione, la formazione e il coordinamento tra tutte le componenti del soccorso. In un territorio complesso come quello messinese, la condivisione delle competenze e la collaborazione tra istituzioni e operatori rappresentano elementi fondamentali per garantire una risposta efficace nelle situazioni più critiche”.

E così il presidente del Consiglio comunale Massimo Minutoli: “Nel corso degli anni, anche attraverso il mio ruolo di assessore alla Protezione civile, ho avuto modo di seguire da vicino numerose situazioni di emergenza, comprendendo quanto siano fondamentali la prevenzione, la pianificazione e la conoscenza delle procedure operative. Quando si verifica un evento critico, non c’è spazio per improvvisare: la capacità di intervenire tempestivamente dipende dal lavoro di preparazione svolto prima, dalla formazione degli operatori e dal coordinamento tra tutte le strutture coinvolte. La tragedia di Pistunina ha rappresentato per Messina un’esperienza dolorosa, che conferma quanto sia importante continuare a investire nella cultura della sicurezza e nella collaborazione tra le diverse componenti della Protezione civile e del soccorso sanitario. Il confronto promosso con questo convegno costituisce un’importante occasione per condividere esperienze e rafforzare ulteriormente questa consapevolezza”.

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