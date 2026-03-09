 Messina, i lettori si "prendono" i loro spazi all'aperto: e spunta lo speed date letterario

Giuseppe Fontana

lunedì 09 Marzo 2026 - 13:00

Il Silent reading club continua ad animare la città e a proporre novità. Ieri lo scambio di libri tra Parco Aldo Moro e Muricello

MESSINA – Il Silent reading club ha parzialmente cambiato forma e si è spostato, anche se solo per qualche ora, all’esterno. Chi ha scelto, domenica mattina, di prendere una boccata d’aria fresca e si è recato a Parco Aldo Moro, ha potuto vedere decine di ragazze e ragazzi stesi sul prato, intenti a leggere ognuno il proprio romanzo, ma insieme.

Letture e “swap” al Parco Aldo Moro

La community ideata da Alice Scimone continua a crescere e la giovane psicologa messinese sta via via ampliando la portata dei suoi eventi. Stavolta, infatti, alla “semplice” lettura si è affiancato lo swap, e cioè lo scambio alla pari di libri, a cui hanno partecipato in molti. Un’iniziativa che ha invogliato diversi messinesi amanti della lettura a partecipare, tanto che alla dottoressa Scimone è già stato chiesto di riproporre l’iniziativa.

Scimone: “L’idea è piaciuta”

E questo nonostante la breve (ma decisiva) ondata di maltempo che ieri mattina si è abbattuta sulla città. Poche decine di minuti di pioggia che, però, hanno costretto tutti a spostarsi altrove. L’evento è quindi proseguito all’interno del Mercato coperto Muricello. Ma con l’arrivo della primavera si potranno sfruttare al meglio gli spazi esterni, perché “l’idea è piaciuta e la riproporremo”.

Domenica 15 marzo lo speed date letterario: cos’è

Intanto il Silent reading club tornerà già domenica 15 marzo, stavolta in biblioteca al Palacultura con l’associazione “Amici della biblioteca”. E lì ci sarà un’altra novità. Alice Scimone ha spiegato: “Proveremo uno speed date letterario”. In cosa consisterà? Sarà a grandi linee “un modo per permettere ai partecipanti di conoscersi grazie all’amore per la lettura e creare legami e affinità che nascono dai libri. Ci si siede a coppie e si hanno pochi minuti per scambiarsi consigli e opinioni sui libri che più si amano (o si detestano!). Terminato il tempo si cambia posto e si procede con l’incontro successivo”. Un altro modo di socializzare grazie alla passione per i libri e la lettura. L’appuntamento è alle 17, domenica 15 marzo, alla Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” al Palacultura.

