Messina. I Ricchi e Poveri all’Arena di Capo Peloro

MESSINA – Da “Che sarà” a “Sarà perché ti amo”, un viaggio nella storia della musica leggera con “I Ricchi e Poveri”, nati nel lontano 1967 e con più di 22 milioni di dischi venduti. L’appuntamento è sabato 27 luglio all’Arena di Capo Peloro (ex area Sea Flight), alle 21, Messina. Prevendita in corso su Ticket One.

Oggi sono rimasti in due: Angelo Sotgiu e Angela Brambati. “La prima cosa bella”, “Mamma Maria”, “Ma non tutta la vita”, “Se m’innamoro”, “Voulez vous danser”: sono diverse le canzoni che i loro fan aspettano. In attesa del gruppo, oggi duo, che deve il nome a un’intuizione di Franco Califano, stamattina è in programma la presentazione del calendario degli eventi “Estate 2025” promossi dall’amministrazione comunale.

Domenica 20 luglio, alle ore 21, invece, il palco dell’Arena Capo Peloro di Messina ospiterà Roy Paci e Aretuska in un concerto gratuito, aperto a tutta la cittadinanza. L’evento, promosso dal Gruppo Caronte e Tourist con la partecipazione del Comune di Messina, si inserisce nel calendario delle celebrazioni per i 60 anni di attività della storica compagnia di navigazione.