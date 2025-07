Roy Paci e Aretuska il 20 luglio in concerto gratuito all’Arena Capo Peloro

Le prenotazioni sono aperte da sabato 12 luglio, ogni partecipante potrà riservare fino a 2 biglietti

Domenica 20 luglio 2025, alle ore 21, il palco dell’Arena Capo Peloro (ex area Sea Flight) di Messina ospiterà un evento imperdibile dell’estate messinese: Roy Paci e Aretuska in un concerto gratuito, aperto a tutta la cittadinanza. L’evento, promosso dal Gruppo Caronte e Tourist con la partecipazione del Comune di Messina, si inserisce nel calendario delle celebrazioni per i 60 anni di attività della storica compagnia di navigazione, attiva dal 1965 nello Stretto di Messina, e rientra nel calendario degli eventi promossi dall’amministrazione comunale per l’estate 2025 a Messina. Una sinergia Tra Caronte e Tourist e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile, che ha reso possibile ospitare a Messina il “Live Love and Dance Tour” di Roy Paci e Aretuska, uno spettacolo che sta facendo ballare le maggiori piazze italiane e spagnole. Un vero e proprio inno alla gioia – per citare uno dei brani più iconici del gruppo – che diffonderà sullo Stretto sonorità sicilianissime, lo ska, il reggae, guidati dall’inconfondibile energia della tromba più celebre d’Italia.

“La collaborazione con Caronte e Tourist conferma quanto sia importante creare sinergie tra pubblico e privato per valorizzare il nostro territorio e offrire occasioni di cultura e intrattenimento accessibili a tutti. Un evento come questo celebra una storia profondamente legata allo Stretto e restituisce alla città un momento di festa e condivisione, in uno spazio come l’Arena Capo Peloro che abbiamo fortemente voluto restituire alla città come luogo aperto e partecipato”, ha dichiarato il sindaco Federico Basile.

“Era il 19 giugno 1965 quando la nave Marina di Scilla effettuava il primo viaggio sullo Stretto, inaugurando il traghettamento privato. Da allora tanto è cambiato, abbiamo ascoltato ogni giorno le esigenze dei passeggeri e dei territori, migliorando costantemente i nostri servizi. Questo concerto è un modo per dire grazie a chi ci accompagna in questo viaggio da sei decenni”, ha sottolineato l’AD di Caronte e Tourist, Pietro Franza.

Per accedere all’evento gratuito, sarà necessario prenotare i biglietti e registrarsi attraverso la piattaforma a questo link.