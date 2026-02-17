 Messina. Ruba un coltello in un negozio, viene scoperto e scappa: arrestato 19enne

Redazione

martedì 17 Febbraio 2026 - 11:12

Ha anche spinto e minacciato un cliente che aveva cercato di bloccarlo

I carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno arrestato in flagranza un 19enne, tunisino, ritenuto responsabile di “rapina impropria”, commessa all’interno di un negozio del centro cittadino.

In particolare, i militari sono intervenuti dopo che al “112” era stato segnalato che un giovane aveva rubato un coltello da cucina, era stato scoperto dalla vigilanza ma era riuscito a scappare, anche dopo aver spinto e minacciato un cliente che aveva tentato di fermarlo.

I carabinieri, con l’aiuto di alcuni poliziotti arrivati in supporto, l’hanno trovato e bloccato poco dopo. E’ stato portato nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri, in attesa del rito direttissimo.

