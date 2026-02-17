Torna subito in campo Akademia Messina, mercoledì arriva Padova

Subito la chance di dare continuità alla buona prova contro Brescia nel turno infrasettimanale. Freschi: "Dobbiamo essere più costanti"

MESSINA – Fatto tesoro della convincente prestazione messa in scena contro la capolista Brescia, il Gruppo Formula 3 Messina attende al “PalaRescifina” la Nuvolì Altafratte Padova nel turno infrasettimanale di mercoledì 18 febbraio. La sfida, con inizio alle ore 20:30, sarà valida per la quarta giornata di andata della Pool Promozione.

Dopo i prime tre turni di questa seconda fase, Messina occupa l’ultimo gradino della classifica con 5 punti. Strada verso i Play-Off complicata, anche alla luce dei risultati conseguiti dalla Futura e Fasano. Le lombarde sono tornate dalla trasferta nella capitale con un punto prezioso, salendo così a quota 12; le pugliesi invece hanno battuto 3-1 le trentine, scavalcandole e raggiungendo il sesto posto.

Coach Matteo Freschi (Gruppo Formula 3 Messina): “Nel turno infrasettimanale ci attenderà un’altra partita contro un avversario che sta esprimendo una pallavolo di alto livello di questo campionato di A2. Dal nostro punto di vista, cercheremo di portare la qualità e le situazioni positive che abbiamo espresso nella gara contro Brescia. Cercheremo di essere un po’ più costanti, nell’arco della partita, rispetto a determinati cali che abbiamo avuto nel corso della gara con Brescia. Non abbiamo molto tempo a disposizione; cercheremo di ricaricare le batterie molto velocemente e di prepararci al meglio per questa partita”.

L’avversario Padova

La Nuvolì Altafratte Padova si presenta all’incontro come quinta forza della Pool per merito dei preziosissimi 18 punti, ottenuti tra le vittorie ottenute in Regular Season contro e quelle relative alle prime giornate di questa seconda fase del campionato in cui la formazione veneta ha esordito battendo 3-1 una delle favorite per la promozione, Costa Volpino. Successivamente, Maggipinto e compagne sono scese in scena nella capitale disputando un’ottima prestazione e cedendo alle padrone di casa solo al quinto set.

In questa annata il club gialloblù ha chiuso la Regular Season al terzo posto con 39 punti, alle spalle delle friulane di Talmassons, seconde a 41. Nonostante Padova abbia potuto godere il secondo gradino della classifica per diverse giornate, è stato proprio lo scontro diretto contro Brescia nell’ultimo turno della prima fase a trascinarla al di sotto delle Pink Panthers.

Lo scorso fine settimana le padovane hanno battuto, tra le mura amiche, le pugliesi di Melendugno per 3-1 (27-25, 25-20, 16-25, 25-21). Nel primo parziale Maggipinto e compagne hanno recuperato quel distacco di tre punti che le ospiti avevano ben cercato, per poi giocarsela punto a punto fino alla conquista del set ai vantaggi. Questa rimonta ha chiaramente demoralizzato le pugliesi nella frazione successiva in cui non sono mai state sopra le padovane. La reazione rossonera è arrivata nel terzo set con Joly, Bulaich e Bassi trascinatrici. Padova non si è arresa e ha poi dominato il quarto e ultimo parziale.

I precedenti

Sono quattro i precedenti vissuti tra i due club, due vincenti a testa. Nella stagione 2023/2024 le due formazioni si incrociarono nella gara di esordio in Regular Season: all’andata fu battaglia per cinque set, al termine dei quali furono le messinesi ad avere la meglio; il ritorno, disputato al PalaRescifina, Messina riuscì a gestire senza troppa fatica le ospiti e a dominare completamente la gara in tre set.

Lo scorso anno fu diverso l’esito, poiché le padovane riuscirono ad imporsi in entrambe le gare disputate in Pool Promozione, quarta giornata. All’andata Messina cedette solo al tie break, mentre al ritorno Padova espugnò il PalaRescifina per 3-1. Due le ex: Greta Catania a Akademia Messina nel 2022/2023 e nell’annata successiva insieme a Marianna Maggipinto.

L’ex Greta Catania

Originaria di Catania, la centrale classe 2004, alta 188 cm, è una delle giovani atlete emergenti del panorama nazionale, un profilo che unisce fisicità, talento e un percorso già ricco di esperienze significative nonostante la giovane età. Infatti, ha iniziato molto presto a confrontarsi con realtà di alto livello, mostrando fin dalle categorie giovanili qualità tecniche e una spiccata attitudine al lavoro.

Ancora adolescente si trasferisce nel Lazio, dove cresce nel prestigioso vivaio Volleyrò Casal de’ Pazzi, conquistando il Tricolore Under 17 ed il Trofeo delle Regioni nello 2018. In quegli anni arrivano anche importanti risultati con le selezioni giovanili, tra cui l’argento agli Europei Under 16 e altri piazzamenti internazionali che ne certificano il valore in prospettiva.

Sempre con il Volleyrò esordisce nei campionati nazionali di B2 e B1; nella stagione 2021/2022ha iniziato a muovere i primi passi in A2 proprio nella sua Catania, totalizzando 82 punti in attacco, 16 ace e 32 muri su 27 presenze.

Poi è arrivata la chiamata dell’Akademia, di cui ne ha composto il roster per due stagioni consecutive. Grazie all’esperienza messinese, Greta ha potuto respirare l’aria della Pool Promozione e della Coppa Italia, ottenendo così una crescita esponenziale sia nell’ambito personale sia professionale.

Nel 2024 approda a Mondovì, scelta vissuta come un’ulteriore occasione di crescita lontano da casa e in un contesto nuovo, con l’obiettivo dichiarato di migliorare e continuare ad apprendere dalle compagne più esperte. Non a caso ha portato al termine la stagione come terza miglior realizzatrice, firmando 125 punti in attacco, 15 ace e 37 muri.

Adesso Greta sta concretizzando sempre di più il proprio ruolo da protagonista alla Nuvolì Altafratte Padova, società che negli anni ha dimostrato di voler raggiungere traguardi molto ambiti. Uno di questi è stata la qualificazione storica per la Coppa Italia A2, con la successiva vittoria dei Quarti contro Roma; il sogno è stato poi interrotto in Semifinale contro Talmassons. Dando un’occhiata alle statistiche stagionali, attualmente la centrale catanese vanta 211 punti totali, di cui 162 in attacco (49.2%), 43 muri e 6 ace.