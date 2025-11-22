Messina. Il 24 e 25 novembre due concerti di Elodie al PalaRescifina

Tutto esaurito per la data del 25, ancora posti disponibili per il 24. Ecco le notizie utili sullo show e la viabilità

MESSINA – Manca poco all’arrivo a Messina di Elodie, una delle voci più popolari e acclamate della scena musicale italiana contemporanea. L’artista si esibirà per due serate consecutive, lunedì 24 e martedì 25 novembre 2025, al PalaRescifina con il suo spettacolo “Elodie Show 2025”.

Le date messinesi fanno parte del tour che sta portando l’artista nei principali palazzetti italiani, seguendo il grande successo dei suoi primi show negli stadi. Il concerto del 25 novembre risulta già tutto esaurito, a testimonianza dell’enorme attesa da parte del pubblico siciliano. Gli eventi, patrocinati dal Comune di Messina, sono organizzati da Vivo Concerti e promossi da Giuseppe Rapisarda Management. Per consentire l’afflusso e il deflusso in sicurezza delle migliaia di spettatori attesi, il Comune ha disposto un corposo piano di viabilità che interesserà l’area di San Filippo.

Così viene presentato lo show: “Uno show potente, sensuale e visionario che fonde musica, danza e arti performative, ispirandosi agli archetipi femminili raccontati nell’ultimo album di Elodie, “Mi Ami, Mi Odi”. La direzione creativa e la regia portano la firma di Laccio, che ha ideato una messa in scena di grande impatto visivo e narrativo”.

Le modifiche alla viabilità e ai parcheggi

I provvedimenti viabili saranno in vigore sia lunedì 24 che martedì 25 novembre, a partire dalle ore 16.30 e sino alle ore 3 del giorno successivo, o comunque fino a cessata esigenza.

Divieti di sosta e di transito

È istituito il divieto di sosta , con zona rimozione coatta su entrambi i lati, e il divieto di transito veicolare in via degli Agrumi (strada arginale), nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il “Parcheggio giallo”, in direzione mare-monte.

, con zona rimozione coatta su entrambi i lati, e il in via degli Agrumi (strada arginale), nel tratto compreso tra via Sacra Famiglia e il “Parcheggio giallo”, in direzione mare-monte. È istituito il divieto di transito veicolare in via degli Agrumi, direzione monte-mare, a monte del PalaRescifina, in corrispondenza del varco di accesso al “Parcheggio giallo”, con transito consentito solo ad autobus ATM e veicoli autorizzati.

È istituito il divieto di sosta su entrambi i lati in via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via degli Agrumi e via 1 A, per permettere il transito degli autobus ATM.

Percorsi e aree di sosta

Lungo via degli Agrumi sarà posizionata un’idonea transennatura longitudinale per delimitare un percorso pedonale (lato nord) e consentire (lato sud) il transito degli autobus navetta, sia quelli messi a disposizione dagli organizzatori tramite ATM S.p.A. sia lo shuttle garantito dall’Amministrazione Comunale per i fruitori provenienti dal parcheggio Z.I.R.

per delimitare un (lato nord) e consentire (lato sud) il transito degli autobus navetta, sia quelli messi a disposizione dagli organizzatori tramite ATM S.p.A. sia lo shuttle garantito dall’Amministrazione Comunale per i fruitori provenienti dal parcheggio Z.I.R. Ciclomotori, motocicli e autovetture degli spettatori e i veicoli dell’organizzazione diretti al parcheggio del PalaRescifina dovranno accedere percorrendo il seguente itinerario: via A. Celi , via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “F. Scoglio” e via degli Agrumi (lato sud).

, (strada di accesso allo svincolo autostradale), e (lato sud). Gli autobus provenienti dall’esterno del territorio comunale saranno dedicati alla sosta nel tratto di via degli Agrumi presso la Tribuna Stampa e, in esaurimento di tale area, nel “Parcheggio ospiti” (area verde) dello Stadio “F. Scoglio”.

provenienti dall’esterno del territorio comunale saranno dedicati alla sosta nel tratto di via degli Agrumi presso la Tribuna Stampa e, in esaurimento di tale area, nel “Parcheggio ospiti” (area verde) dello Stadio “F. Scoglio”. È previsto il divieto di transito veicolare (dalle ore 18.30) nella strada di collegamento tra la comunale San Filippo Superiore – c.da Baglio e il “Parcheggio verde” dello Stadio.

(dalle ore 18.30) nella strada di collegamento tra la comunale San Filippo Superiore – c.da Baglio e il “Parcheggio verde” dello Stadio. La sosta per autoveicoli degli spettatori è prevista nelle aree di parcheggio “rossa”, “gialla” dello stadio “F. Scoglio” e nelle aree di pertinenza del PalaRescifina, fino ad esaurimento degli stalli.

Atm

Atm Spa attiverà un servizio speciale. L’Azienda Trasporti metterà a disposizione del pubblico i bus navetta, che collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il palazzetto.

Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 17.30 e andrà avanti fino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento, sino al completo deflusso del pubblico.

ll biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro e si potrà acquistare tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito, presso statua di Padre Pio); nei punti vendita di Atm Spa.

Atm Spa metterà inoltre a disposizione anche le navette a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio San Filippo e l’ingresso del PalaRescifina.

Uno show d’ispirazione internazionale



Si legge nella presentazione: “Il main stage è dominato da un maestoso ledwall che incornicia una “stanza” teatrale, svelata in momenti chiave dello spettacolo, dove prendono vita performance coreografiche di forte intensità. Due vasche d’acqua vengono utilizzate dai ballerini durante alcune scene, trasformando il palco in un vero e proprio spazio performativo multisensoriale. Previsto anche lo Stage B, composto da pedane mobili che diventano parte integrante delle coreografie, creando un dialogo continuo tra pubblico e performer. Sul palco, undici ballerini, tre musicisti e due coriste accompagnano Elodie in un percorso artistico che unisce eleganza, energia e libertà espressiva”.

Un racconto in quattro atti



“Elodie Show 2025” è strutturato come un racconto in quattro atti – Audace, Galattica, Magnetica ed Erotica – ciascuno introdotto da un monologo in voice over scritto appositamente per Elodie, che ne interpreta il senso e l’essenza. Un viaggio visivo e musicale.

Il successo di Elodie



Un successo di Elodie confermato da oltre 4 miliardi di stream complessivi e da una community in costante crescita: sono 4,1 milioni gli ascoltatori mensili su Spotify, mentre i singoli “Mi Ami Mi Odi” e “Yakuza” hanno superato rispettivamente i 30 e i 40 milioni di stream. In radio l’artista ha conquistato ben 12 volte la vetta della classifica, affermando la propria presenza anche sulle piattaforme social, con 553 mila iscritti al canale YouTube ufficiale e 3,7 milioni di follower su Instagram. Un percorso costellato di riconoscimenti, che oggi conta 41 dischi di platino e 6 dischi d’oro.