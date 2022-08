Messina, il 26 agosto niente mercato di Giostra. E dal 2 settembre si torna in area Mandalari - Tempostretto

Per non interferire col controesodo. Martedì 30 agosto dovrebbe essere l'ultima volta in strada, sul viale Giostra, a meno che non vengano comunicate altre interferenze col traffico

Anche domani, venerdì 26 agosto, non ci sarà il mercato di Giostra. L’ha disposto il sindaco Federico Basile, con ordinanza numero 105 di oggi.

“L’avevamo preannunciato – dice l’assessora alle attività produttive, Dafne Musolino -, è necessario per mitigare eventuali criticità legate all’aumento del flusso veicolare in città caratterizzato dal bollino rosso del controesodo. Apprezziamo lo spirito di collaborazione degli operatori per avere compreso le esigenze della città legate a questo periodo tormentato del controesodo che vede Messina asservita ad un flusso veicolare di straordinaria importanza”.

Martedì 30 agosto il mercato è previsto per l’ultima volta in strada, “salvo che anche il 30 non ci venga comunicata una criticità, mentre da venerdì 2 settembre si tornerà nell’area Mandalari” – conclude la Musolino.

Articoli correlati