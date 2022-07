Messina. Il 31 luglio gara di plogging, raccolta rifiuti mentre si corre - Tempostretto

Partenza e arrivo al Pilone su un percorso di circa 16 km

Domenica 31 luglio si disputerà a Messina la prima gara di plogging per adulti. Riservata ad un massimo di 40 atleti, la partenza e l’arrivo sarà sulla spiaggia del Pilone a Torre Faro.

Il percorso è suddiviso in due manche per un totale di circa 16 km. L’iniziativa è ideata e organizzata dalla Asd Arb Messina, assieme al Centro Sportivo Italiano Messina, con l’ausilio dell’Associazione Radioamatori Peloritani, patrocinata dal Comune di Messina, supportata da Messina Servizi Bene e sponsorizzata dal Gruppo Franza, Framon Hotels, che mette in palio per il primo classificato, un fine settimana per due persone in mezza pensione all’Hotel Carasco di Lipari dal 9 al 11 settembre (valore circa 600 euro);

Gruppo Gullo, che mette in palio per il secondo classificato, un orologio (valore circa 300 euro);

Casa & Putia ristorante Slow Food, che mette in palio per il terzo classificato una cena per due persone (valore circa 100 euro).

Le iscrizioni sono riservate alle prime 40 richieste che rispetteranno tutti i parametri previsti e saranno effettuate online a partire dalle ore 8 di domenica 17 luglio.

