Messina. Il 6 agosto la nave Palinuro per la rievocazione della battaglia di Lepanto - Tempostretto

Per il ministero dei Beni culturali, è "una delle rievocazioni più suggestive d’Italia" e torna dopo la pandemia

MESSINA – Ritorna la rievocazione storica della battaglia di Lepanto. Il prossimo 6 agosto, per la terza volta, la nave scuola “Palinuro”, unità a vela della Marina militare, sarà a Messina per rappresentare la “Real” di Don Giovanni d’Austria. Si tratta della XIV edizione dello sbarco del Comandante generale della flotta della Santa Lega, avvenuto nel porto tra luglio e agosto del 1571. Grande la soddisfazione dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso per un’iniziativa che, oltre ad avere il patrocinio del ministero dei Beni culturali, è stata dichiarata dallo stesso ministero “una delle rievocazioni più importanti e suggestive d’Italia per i suoi contenuti e le modalità di svolgimento”.

Basile: “Lavoriamo per una rigenerazione culturale, economica e sociale”

Durante la presentazione di stamattina, al molo Marina di Nettuno, il sindaco Federico Basile ha evidenziato “il bisogno di normalità che viviamo tutti, dopo la pandemia, e la necessità di superare la logica del singolo evento per proporre una rigenerazione culturale, economica e sociale in un’ottica aggregativa ad ampio raggio. Quest’iniziativa rientra, a distanza di quattordici anni, tra gli eventi di maggiore attrazione, dopo la Vara ed i Giganti del Ferragosto messinese e dell’intera programmazione Messina Città della Musica e degli Eventi. Le istituzioni coinvolte, tra cui il Comune di Messina, lavorano in totale sinergia per poter sostenere una manifestazione di ampio respiro internazionale, alla quale partecipano ogni anno i delegati della rete del network Euro-Mediterraneo Sulle rotte di Lepanto. Dallo scontro all’incontro“.

Manti, Musolino, Minutoli, Previti e Laurà durante la presentazione di oggi

Caruso: “Un messaggio di pace nel segno del Mediterraneo”

“Si tratta di una manifestazione che consente alla gente di ricostruire il passato e la memoria – ha sottolineato a sua volta l’assessore Caruso – e tra i tanti feriti, nella battaglia che rievochiamo c’era pure Miguel de Cervantes (l’autore del “Don Chisciotte della Mancia”, n.d.r.). Tutte cose dimenticate. Il nostro è un messaggio di pace fra i popoli che un tempo si scontravano. Una pagina tragica che ora si trasforma in un messaggio di pace nel cuore del Mediterraneo. Assieme alla Vara e i Giganti, questa è una manifestazione centrale per noi. In più la presenza degli assessori Minutoli, Musolino e Previti dimostra quanto si lavori collaborazione, ognuno con le proprie competenze, e in sinergia pure con il vicesindaco Gallo (presente poco prima dell’incontro, n.d.r.)”.

Con il sindaco e gli assessori, oggi alla presentazione erano presenti il comandante del supporto logistico della Marina militare Mario Giancarlo Lauria, in rappresentanza del contrammiraglio Andrea Cottini, e il comandante della Capitaneria di porto di Messina Andrea Tassara, che metteranno a disposizione le proprie unità navali. E ancora: Cristiana Laurà, dell’Autorità portuale, il presidente dell’Assonautica Santi Ilacqua, il presidente e la segretaria generale della Camera di commercio, Ivo Blandina e Paola Sabella, e i rappresentanti del Supporto navale Guardia costiera, rimorchiatori riuniti, piloti dello Stretto e del Circolo ricreativo di Pace.

A introdurre e coordinare la presentazione Fortunato Manti, presidente dell’associazione “Aurora”, organizzatrice della rievocazione, dal 2009, assieme alla “Marco Polo project” di Venezia e al Comune greco di Lepanto.