Messina. Il cibo invenduto alle famiglie bisognose, ecco il progetto Ci.Co. - Tempostretto

La Diocesi e "Gli invisibili" raccolgono il cibo invenduto in alcune attività e lo portano a chi ne ha bisogno

In una società in cui lo spreco alimentare rappresenta una sfida sempre più urgente, l'”Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e del Lavoro” e l’Associazione “Gli Invisibili” hanno unito le forze in un’iniziativa che promette di incidere sulla comunità.

Padre Sergio Siracusano e Cristina Puglisi Rossitto hanno avviato il progetto “Cibo Condiviso” che mira a ridurre lo spreco alimentare collegando le attività commerciali locali con le persone bisognose. Questa iniziativa, usando due leggi che incentivano le donazioni alimentari, cosiddetta “Legge del buon Samaritano” e la “Legge Gadda”, ha un duplice obiettivo: da un lato combattere lo spreco alimentare, riducendo il cibo che finisce nei rifiuti, dall’altro aiutare coloro che sono in situazioni di vulnerabilità fornendo loro alimenti freschi e di qualità.

Sostenere chi è nel bisogno

Un progetto particolarmente caro a Padre Sergio Siracusano, dell’Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali e del Lavoro, che riflette l’impegno pastorale costante nel sostenere chi è nel bisogno e promuovere una comunità più solidale, perché questa iniziativa è una testimonianza tangibile dell’importanza di lavorare insieme per un mondo migliore.

Cibo Condiviso” rappresenta una risposta concreta a due sfide cruciali che da tempo affrontiamo: lo spreco alimentare e la lotta contro l’insicurezza alimentare.

In collaborazione con le attività commerciali locali, grazie ad una fitta rete di volontari di territorio, “Gli Invisibili” hanno messo in atto un sistema di ritiro delle eccedenze alimentari, evitando che cibo perfettamente commestibile vada sprecato. I volontari, ad oggi sessantuno, provvedono a ritirare le eccedenze alimentari e a consegnarle direttamente alle famiglie per il consumo.

Come unirsi

Il progetto “Cibo Condiviso” è già in corso e Padre Sergio e Cristina invitano altre attività a unirsi a questa nobile causa, aderendo ad un progetto di sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale.

Per ulteriori informazioni sul progetto “Cibo Condiviso” e su come partecipare o supportare questa iniziativa, si può contattare invisibilimessina@gmail.com o il numero di telefono 347 3259964.