Terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro le Isole Eolie

Nuova scossa nel Messinese, tra Salina e Filicudi. Avvertita fino alla Sicilia settentrionale

MESSINA – Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona delle Isole Eolie oggi alle 19.25. Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, lo registra a una profondità di 21 km.

“Il terremoto è stato localizzato 87 Km a W di Messina (238439 abitanti), 97 Km a W di Reggio di Calabria (183035 abitanti)”, si legge sul sito. Con epicentro tra Salina e Filicudi. “Avvertita fino alla Sicilia settentrionale”, viene evidenziato sulla pagina Facebook di Terremoti e meteo in tempo reale.

Subito dopo, alle 19.57, Ingv registra un altro sisma di magnitudo 2.9 sempre alle Isole Eolie.

Immagine tratta dal sito Ingv.