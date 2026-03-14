 Terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro le Isole Eolie

Terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro le Isole Eolie

Redazione

Terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro le Isole Eolie

sabato 14 Marzo 2026 - 20:24

Nuova scossa nel Messinese, tra Salina e Filicudi. Avvertita fino alla Sicilia settentrionale

MESSINA – Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto nella zona delle Isole Eolie oggi alle 19.25. Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, lo registra a una profondità di 21 km.

“Il terremoto è stato localizzato 87 Km a W di Messina (238439 abitanti), 97 Km a W di Reggio di Calabria (183035 abitanti)”, si legge sul sito. Con epicentro tra Salina e Filicudi. “Avvertita fino alla Sicilia settentrionale”, viene evidenziato sulla pagina Facebook di Terremoti e meteo in tempo reale.

Subito dopo, alle 19.57, Ingv registra un altro sisma di magnitudo 2.9 sempre alle Isole Eolie.

Immagine tratta dal sito Ingv.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
La vecchia ferrovia Messina – Catania si potrebbe mantenere? I nodi dietro l’addio alla linea storica
Meteo: attenzione al fronte temporalesco di domenica accompagnato dallo Scirocco
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED