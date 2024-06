E' stato recuperato da un mezzo della Capitaneria di Porto

Il corpo senza vita di un 82enne è stato recuperato in mare, stamani, da un mezzo della Capitaneria di Porto.

Da poco il figlio aveva presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, che stanno indagando sulle ultime ore di vita dell’uomo per capire come sia finito in mare.