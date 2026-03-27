Messina. Il furto del “maialino” al ristorante Shanghai, “restituiscilo o ti denunciamo”

Un uomo è ripreso dalle telecamere mentre sottrae le mance dei dipendenti fingendosi un artista circense

MESSINA – «Siamo spiacenti di dover condividere un episodio molto sgradevole avvenuto nel nostro locale». Inizia così lo sfogo social del ristorante Shanghai Messina, che ha deciso di rendere pubblici i fotogrammi di un furto bizzarro: un uomo, spacciatosi per un artista del circo, è riuscito a portar via il salvadanaio destinato alle mance.

La tecnica del “ladro circense”

Il piano messo in atto è descritto nei minimi dettagli dai titolari, che hanno visto tradita la propria fiducia. «Un individuo, fingendosi un cliente e presentandosi come un artista circense, ha approfittato della nostra ospitalità», spiegano dal locale di via Garibaldi.

La messa in scena è servita a creare il momento giusto per colpire: «Dopo aver chiesto dell’acqua per il radiatore della propria auto e aver finto di fare una prenotazione (lasciando un nome falso), ha sottratto il nostro maialino “Dorotea”». Un furto che non colpisce la cassa del ristorante, ma direttamente il personale: «Al suo interno erano custodite le mance dei nostri dipendenti, il cui valore ci è ben noto».

L’appello: «Hai 24 ore, riporta ciò che non ti appartiene»

Nonostante la gravità del gesto, la proprietà dello Shanghai ha voluto concedere una possibilità di riscatto al “clown” prima di passare alle maniere forti. «Non abbiamo intenzione di alimentare polemiche, ma vogliamo tutelare il lavoro del nostro staff», chiarisce il post ultimatum.

Le condizioni per chiudere la facenda sono nette: «Se restituisci il maialino entro domani sera: la vicenda si chiuderà qui, senza conseguenze e senza domande. Se non torni: mercoledì mattina consegneremo i filmati delle telecamere di sorveglianza alle Forze dell’Ordine per procedere con una denuncia formale per furto aggravato».

Segnalato un secondo colpo: «Ha colpito di nuovo a Milazzo»

L’episodio, purtroppo, sembra non essere un caso isolato di disperazione, ma parte di una “tournée” dell’illegalità. In un aggiornamento successivo, i gestori hanno avvisato i colleghi della provincia: «L’individuo che ha sottratto il nostro maialino “Dorotea” non si è fermato. Poche ore dopo il furto nel nostro locale, ha colpito nuovamente, questa volta da Yo Sushi a Milazzo».

Per questo motivo, la tolleranza è finita: «Domattina procederemo con la denuncia formale consegnando i filmati integrali. Prestate la massima attenzione a chiunque entri chiedendo acqua per l’auto o cercando di distrarvi con prenotazioni sospette».