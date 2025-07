Messina. Il Pd insiste: “Chiarezza su chi finanzia Sud chiama Nord”

Interrogazione al sindaco Basile firmata dal gruppo consiliare dei democratici. Il segretario provinciale Hyerace: "Nessuna caccia alle streghe, ma si faccia piena luce"

MESSINA – “Chiarezza e trasparenza non sono opzionali, ma elementi fondamentali per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Come Partito Democratico, riteniamo doveroso che su temi così delicati venga fatta piena luce, nell’interesse della collettività e della corretta amministrazione”, così i consiglieri del gruppo consiliare Pd, Antonella Russo, Alessandro Russo e il capogruppo Felice Calabró.

“È giusto che i cittadini siano messi nelle condizioni di conoscere, in modo limpido e documentato, se e in che misura soggetti finanziatori di forze politiche oggi presenti in aula consiliare abbiano ricevuto

incarichi o affidamenti diretti, al di fuori di procedure selettive pubbliche”, commentano dopo aver depositato un’ interrogazione a risposta scritta in tema di controlli di trasparenza e regolarità degli

affidamenti pubblici e incarichi professionali, al sindaco di Messina.

Nell’interrogazione, i tre consiglieri sottolineano che “da fonti giornalistiche, atti pubblici e fatti notori emergono elementi che potrebbero far ritenere che soggetti (persone fisiche o giuridiche) finanziatori dei movimenti “Sud Chiama Nord”, “Ti amo Sicilia” e “Sicilia Vera” abbiano ricevuto: nomine in collegi sindacali di aziende partecipate dell’ente; affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture da parte del Comune di Messina o di società partecipate dal detto ente; incarichi professionali o consulenze retribuite”. E ricordano che “è dovere delle istituzioni garantire la massima trasparenza e legalità nell’attribuzione di incarichi e nell’attribuzione di risorse pubbliche, nonché la piena imparzialità dell’azione amministrativa”.

“Nessuna caccia alle streghe, ma una richiesta di verità e di garanzie, perché ogni dubbio non chiarito mina la fiducia dei cittadini e apre crepe nella credibilità delle istituzioni. Si faccia dunque piena luce su eventuali collegamenti tra finanziamenti a movimenti politici e il conferimento di incarichi o l’affidamento diretto di appalti, anche tramite società partecipate”, ha aggiunto il segretario Provinciale del Partito Democratico, Armando Hyerace.