Esenzioni, riduzioni e obblighi per i gestori: via alla discussione sulle modifiche

MESSINA – Il regolamento sulla tassa di soggiorno sarà modificato, ma non stravolto. La discussione è partita da tempo e se n’è parlato anche oggi durante la seduta della terza commissione consiliare, presieduta da Emilia Rotondo.

L’assessore Roberto Cicala e il dirigente Emiliano Conforto hanno esposto le modifiche al precedente regolamento, che “non è stato stravolto ma reso più leggibile e chiaro”. Ad esempio l’articolo relativo alle esenzioni o quello per le riduzioni prevedono nuovi soggetti. Sono stati poi specificati ulteriormente gli obblighi dei gestori delle strutture e sistemata la parte delle sanzioni.

Tassa di soggiorno: esenzioni per gli under 12

Nel precedente regolamento erano esenti i minori fino a 16 anni ora, invece, il limite scende a 12. Esentati anche i soggetti con malattie e chi usufruisce di cure ospedaliere, accompagnatori compresi. Sono stati inseriti anche gli studenti fuori sede iscritti a Unime e chi partecipa a scambi culturali. Sono state poi definite le esenzioni per i portatori di disabilità e anche le forze dell’ordine, a seconda delle esigenze, potranno essere esentati.

Relativamente alle riduzioni del 50%, invece, si fa riferimento ai gruppi scolastici delle medie e ai gruppi sportivi di giovani under 16 che partecipano ad eventi sportivi. Per i gestori, invece, resta l’obbligo di iscrizione di una piattaforma del comune su cui dovrà dichiarare ogni trimestre il numero dei soggetti che hanno pernottato e gli esenti. Il sistema poi genererà un pagopa per versare le imposte.

Tassa di soggiorno: “Gettito annuale tra 240 e 300mila euro”

Il gettito annuale si aggira tra i 240 e i 300mila euro. L’imposta, ha spiegato l’assessore, è di un euro a stella. La delibera, la n. 335 del 29 ottobre, non è stata però votata. Mancano i pareri delle Municipalità per completare il documento prima della discussione definitiva e del voto in commissione. Non è escluso che possano esserci emendamenti.