Messina, il “Salva Contesse” approvato all’unanimità in Consiglio comunale

L'obiettivo cambiare il tracciato che impatterebbe pesantemente sul villaggio, il sindaco ora porterà l'istanza ad Rfi e Società Stretto di Messina

MESSINA – Nel pomeriggio di mercoledì, con 18 voti favorevoli sui 18 presenti, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo cosiddetto “Salva Contesse”. L’obiettivo, nella proposta presentata dal Consigliere Comunale Raffaele Rinaldo, era chiedere una revisione dell’attuale tracciato ferroviario previsto dal progetto del Ponte sullo Stretto, che impatterebbe pesantemente sul villaggio di Contesse. L’atto sottolinea come l’attuale previsione dell’uscita della galleria nel cuore di Contesse sia frutto di una variante approvata dal Consiglio Comunale nel 2010, che modificò il tracciato originario. Quest’ultimo prevedeva l’uscita della galleria a Gazzi, in un’area non urbanizzata e già a vocazione industriale, evitando espropri e danni alle abitazioni e al tessuto sociale del territorio.

La votazione di ieri ha visto anche la presenza del sindaco Federico Basile, il quale ha manifestato l’impegno personale e istituzionale a portare avanti l’istanza presso Rfi e la Società Stretto di Messina, affinché si possano valutare soluzioni alternative meno impattanti.

“Contesse non può e non deve essere sacrificata – dichiara Rinaldo – Il voto unanime del Consiglio e la mobilitazione popolare confermano che esistono alternative valide e che la città è compatta nella difesa dei suoi quartieri”.

La raccolta firme a Contesse

In contemporanea, si è svolta a Contesse la prima giornata della raccolta firme popolare promossa dal Comitato SOS090 e supportata dal consigliere Comunale Raffaele Rinaldo, assieme ai consiglieri circoscrizionali Tonino Stracuzzi, Pietro D’Arrigo e Assunta Cavallaro.

L’iniziativa, svoltasi in piazza Ignazio Lax (ex piazza San Francesco), ha registrato una straordinaria partecipazione: 423 firme raccolte solo nella prima giornata, a dimostrazione della forte contrarietà della cittadinanza a un progetto che potrebbe dividere e devastare un’intera comunità. La raccolta firme proseguirà anche oggi, giovedì 7 agosto, dalle 16 alle 20, sempre nello stesso luogo.

