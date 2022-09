Messina. Il sì unanime al regolamento sulle donazioni. Calafiore: "Indispensabile" - Tempostretto

L'assessore esprime la propria soddisfazione per l'approvazione della delibera di giunta sulle norme per la valorizzazione di donazione di sangue, emocomponenti e midollo

MESSINA – Il regolamento comunale per “la promozione e la valorizzazione delle donazioni di sangue, sangue del cordone ombelicale ed emocomponenti, del midollo osseo e di tutte quelle rientranti nelle fattispecie riportate nel Registro Nazionale dei donatori tessuti e cellule”, è stato approvato. Unanime il voto favorevole dei 25 consiglieri presenti, che hanno accolto la proposta di deliberazione di Giunta presentata il 27 luglio scorso.

Calafiore: “Regolamento indispensabile”

Il provvedimento è stato fortemente voluto dall’amministrazione ed è soddisfatta Alessandra Calafiore. L’assessora alle Politiche sociali e alla salute, infatti, spiega che “l’approvazione di questo indispensabile regolamento consentirà alla cittadinanza di esprimere il proprio consenso alla donazione direttamente presso i nostri uffici comunali o nelle varie associazioni impegnate periodicamente a diffondere campagne di sensibilizzazione. Tenevamo molto all’esito positivo in merito a questo strumento per essere ancora più incisivi a veicolare l’alto valore della donazione di sangue espressione di quei valori umani e solidaristici che rappresentano la base di una comunità civile. Ringrazio i donatori presenti in città e auspico che il loro esempio possa far accrescere in ognuno di noi la consapevolezza che chi dona consente ad altre persone di vivere”.