 Messina. Il Tar conferma l'elezione in Consiglio di Centofanti e Oteri

Messina. Il Tar conferma l’elezione in Consiglio di Centofanti e Oteri

Redazione

Messina. Il Tar conferma l’elezione in Consiglio di Centofanti e Oteri

mercoledì 21 Ottobre 2026 - 21:30

I due rappresentanti della Lega mantengono il posto

Il Tar Sicilia ha confermato l’elezione dei consiglieri comunali della Lega, Amalia Centofanti e Cosimo Oteri.

“Il ricorso è uno strumento legittimo e il diritto di rivolgersi alla giustizia amministrativa va sempre rispettato – commenta Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia -.. Allo stesso tempo, è importante prendere atto delle decisioni dei giudici e guardare avanti. Non mi sono mai appassionato alle questioni legate ai tecnicismi e ai cavilli giuridici che sono stati oggetto dei ricorsi, come quello per le firme sulle liste di Sud chiama Nord respinto pure dal Tar. Ritengo che, al di là degli aspetti formali, la volontà popolare debba essere rispettata e tutelata. Quando i cittadini si esprimono in maniera chiara, conferendo a un’amministrazione un consenso vicino al 60%, quel mandato democratico merita rispetto. Adesso la priorità è proseguire il lavoro per Messina. Amalia Centofanti e Cosimo Oteri continueranno a rappresentare la Lega in Consiglio comunale, portando avanti il proprio impegno nell’interesse della città e dei messinesi. Da parte nostra, andiamo avanti con serenità e determinazione, nel rispetto delle istituzioni e della volontà espressa dagli elettori”.

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