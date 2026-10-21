Maltempo Messina. Allagamenti e disagi da nord a sud, attivato il Coc

Pioggia breve ma parecchi allagamenti in città, protezione civile allertata

Nessun rischio particolarmente elevato, l’allerta meteo è minima anche per domani 22 ottobre nei bollettini della Protezione civile regionale, che oggi 21 ottobre segna il giallo il livello di rischio. Ma la pioggia che oggi si è abbattuta sulla zona jonica della provincia e ha investito anche il capoluogo ha creato disagi e allagamenti ovunque.

Piove, la mappa dei disagi

Da Galati Sant’Anna, dove molte famiglie sono rimaste per ore “ostaggio” dell’unica via percorribile, trasformata in un fiume in piena, passando per Mili – dove il palazzetto ha registrato diverse infiltrazioni – a Santa Margherita, passando per le strade della zona nord cittadina. Segnalati disagi anche al centro, tra Camaro, Catarratti e Bordonaro.

La terza circoscrizione perennemente allagata, la denuncia di Cacciotto

“Una storia che si ripete puntuale ad ogni pioggia nella Terza Circoscrizione – interviene il consigliere Alessandro Cacciotto a proposito di queste ultime zone, che segnala diverse criticità: il torrente Bordonaro che torna a far paura e sul quale nei giorni scorsi era stato segnalato al sindaco il pericolo rappresentato dalle condizioni del letto del torrente, Catarratti che “continua ad allagarsi e dove le griglie di raccolta dell’acqua piovana sono del tutto insufficienti e necessitano da anni di essere allargate e sostituite”, infine contrada Luce e via Pozzi a Camaro, dove “la situazione fa letteralmente paura”, dice Cacciotto, che chiede interventi immediati a Palazzo Zanca.

Comune attiva il Coc

Sulla scorta dell’allerta gialla per le zone A e I del territorio comunale, comunicata dalla Protezione civile regionale il 20 ottobre, alle 13.30 di oggi il Comune di Messina ha attivato il Centro operativo comunale di protezione civile, per fare fronte agli episodi di disagio. Il Coc resterà attivo per tutta la giornata di domani 22 ottobre, fino alla mezzanotte.

(foto d’archivio)