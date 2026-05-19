Messina, il Trofeo Piskeo nel fine settimana compie vent’anni

Da venerdì a domenica presso la Cittadella Sportiva Universitaria la XX edizione del Trofeo Piskeo di nuoto in ricordo di Mirko Laganà

MESSINA – Si terrà mercoledì 20 maggio (ore 10.00), nella Sala Senato dell’Università degli Studi di Messina, la conferenza stampa di presentazione del “20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà”. La manifestazione di nuoto è in programma, da venerdì 22 a domenica 24 maggio, nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, organizzata dall’Asd Piskeo Team e dall’associazione “Mirko Piskeo onlus” con la collaborazione dell’Università degli Studi di Messina e con l’autorizzazione della FIN Sicilia.

Mercoledì la presentazione ufficiale

Protagonisti dell’intensa tre giorni sportiva saranno gli atleti delle categorie Esordienti B e A, Ragazzi, Juniores e Unica (Cadetti e Seniores). Il momento più emozionante si vivrà durante la gara “Piskeo”, cioè i 50 metri dorso, dedicata a Mirko, che nella specialità è stato campione regionale. Durante l’incontro con i giornalisti, verranno svelati il numero complessivo dei partecipanti, che giungeranno a Messina dall’intera Isola e anche da oltre lo Stretto con una bella conferma estera, e le peculiarità tecniche dell’evento.